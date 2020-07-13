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Пожар на десантном корабле в США
На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся десантный корабль, есть пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:08
военно-морские силы сша
сан-диего
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353
60
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военно-морские силы сша, сан-диего, фото, фото

Пожар на десантном корабле в США

12:03 13.07.2020 (обновлено: 12:08 13.07.2020)
489
На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся десантный корабль, есть пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Bing Guan

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
1 из 13

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / Bing Guan

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

Люди фотографируются на фоне горящего универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6)
2 из 13

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

© REUTERS / Bing Guan
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

Матросы на борту универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) надевают противопожарное оборудование для тушения пожара
3 из 13

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy
© REUTERS / Bing Guan

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
4 из 13

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

© REUTERS / Bing Guan
© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
5 из 13

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout
© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

Мужчина играет в гольф на фоне горящего универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6)
6 из 13

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
7 из 13

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
8 из 13

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy
© REUTERS / Bing Guan

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
9 из 13

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
10 из 13

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
© REUTERS / Bing Guan

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
11 из 13

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
12 из 13

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
© AP Photo / Denis Poroy

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
13 из 13

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

© AP Photo / Denis Poroy
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Военно-морские силы СШАСан-ДиегоФото
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