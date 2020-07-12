Панамский канал – искусственный водный путь на территории Панамы, в Центральной Америке. Пересекает Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывает Атлантический и Тихий океаны.

Официально был открыт 12 июля 1920 года.

Панамский канал – один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

Идея строительства канала относится к началу XVI века. В 1534 году испанское правительство приказало исследовать местность от Круца (Cruces) на Атлантическом океане до Панамы на Тихом океане, чтобы определить возможность соединения искусственным водным путем реки Чагрес (Chagres) с Тихим океаном, но результаты этих изысканий оказались неблагоприятными. В первой половине XIX века неоднократно возникали планы проведения канала через перешеек. В 1814 году испанские кортесы издали декрет об устройстве канала и об образовании общества для его постройки. Но, потеряв в 1823 году все свои колонии в Центральной и Южной Америке, Испания отказалась от идеи постройки канала из-за неактуальности. В течение следующих 50 лет изыскания и предварительные проекты безрезультатно делались американцами, англичанами, голландцами и французами.

В середине XIX века Великобритания и США оспаривали право на постройку канала. Воспользовавшись их противоречиями, в 1876 году французская компания получила на 99 лет концессию и исключительное право постройки канала, в 1879 году это предприятие перешло в руки Фердинанда Лессепса, французского дипломата, инженера, строителя Суэцкого канала.

Получив контракт на строительство Панамского канала , Лессепс организовал "Всеобщую компанию межокеанского канала". К 1882 году фактически была сделана подготовительная работа по постройке канала открытого нешлюзованного типа. Но компания Лессепса разорилась, и в 1889 году было назначено конкурсное управление.

В 1894 году образовалась новая французская компания по постройке Панамского канала, начавшая работать над устройством шлюзованного канала. В 1901 году США заключили с Англией договор, согласно которому они получили исключительное право сооружения Панамского канала. В 1903 году между США и Колумбией, в состав которой входила Панама, был подписан договор о строительстве канала. Однако сенат Колумбии отказался ратифицировать его. 3 ноября 1903 года Панама провозгласила выход из состава Колумбии и свою независимость как отдельного государства.

18 ноября 1903 года США заключили с правительством новообразованной республики соглашение о Панамском канале. В соответствии с ним, Панама уступала США под полную юрисдикцию собственно канал и территории вдоль его трассы шириной приблизительно в 16 километров. В обмен на это США уплатили Панаме 10 миллионов долларов единовременно и обязались выплачивать арендную плату за пользование полученной ими территорией в 250 тысяч долларов ежегодно. Эта сумма впоследствии несколько раз увеличивалась, достигнув 110 миллионов долларов в 1998 году.

В 1904 году имущество ликвидировавшей свои дела французской компании по постройке Панамского канала было продано правительству США за 40 миллионов долларов.

В тот же год США приступили к сооружению канала. Вначале работы велись под руководством гражданских инженеров, но с 1907 года строительство взяло на себя военное министерство. Строили канал более 10 лет. Первое судно прошло через Панамский канал 15 августа 1914 года, но официальное открытие состоялось лишь 12 июля 1920 года, после чего канал фактически вступил в строй.

Общая стоимость строительства Панамского канала составила приблизительно 375 миллионов долларов. С 1904 года по 1913 год в работах участвовали более 56,3 тысячи человек, из них более 5,6 тысячи (согласно больничным листам) умерли от болезней и несчастных случаев. Точное количество погибших во французский период строительства неизвестно. По приблизительным оценкам, погибло около 22 тысяч человек.

С 1904 года при строительстве канала было извлечено около 240 миллионов кубометров грунта и еще 30 миллионов кубометров земли было вынуто во французский период строительства.

Общая протяженность канала – 81,6 километра, в том числе – 65,2 километра по суше и 16,4 километра по дну морских заливов. Ширина канала – 150-305 метров; минимальная глубина – 12,5 метров. У входа с Атлантического океана в канал расположены порты Кристобаль и Колон, у Тихоокеанского побережья – Бальбоа и Панама. Его трасса на атлантическом склоне проходит по долине реки Чагрес, на которой создано искусственное озеро Гатун, а на тихоокеанском занимает долину реки Рио-Гранде. Водораздельный участок канала длиной 51 метр, большая часть которого проходит по озеру Гатун и Кулебрской выемке, лежит на высоте 25,9 метра над уровнем океана. На Панамском канале имеется шесть ступеней (по три на каждом склоне) парных шлюзов, позволяющих пропускать корабли одновременно в обоих направлениях. Длина шлюзовых камер – 305 метров, ширина – 33,5 метра.

Проводка судов через шлюзы производится с помощью электровозов. Входя со стороны Атлантического океана, суда поднимаются через три ступени шлюзов в искусственное озеро Гатун. В 1935 году объем водохранилища был увеличен за счет строительства плотины Мадден в верхнем течении Чагреса, что привело к появлению озера Мадден. Из озера Гатун суда проходят 12-километровую Кулебрскую выемку, через шлюзы Педро-Мигель спускаются в озеро Мирафлорес (16 метров над уровнем океана), минуют двухступенчатые шлюзы Мирафлорес и выходят в Панамский залив. Среднее время прохождения судов через канал составляет 7-8 часов. Двустороннее движение невозможно только для крупнотоннажных судов на участке Кулебрской выемки.

На своем протяжении канал пересекается тремя мостами. Вдоль Панамского канала между городами Панама и Колон проложены автомобильная и железная дороги.

Панамский канал избавил суда от необходимости следовать по Магелланову проливу или вокруг мыса Горн, изменил направления ряда важнейших морских путей, значительно сократил расстояние между портами западного и восточного побережий США и Канады, восточным побережьем США и Дальним Востоком, а также между странами Латинской Америки.

Панама неоднократно требовала от США пересмотра договора 1903 года. После многолетних переговоров в 1977 году были подписаны договоры "О Панамском канале" и "О постоянном нейтралитете Панамского канала и его управлении", согласно которым 1 октября 1979 года зона канала переходила под юрисдикцию Панамы, а к 2000 году США обязались передать Панаме сам канал. С 1 января 2000 года канал и все его сооружения перешли под суверенитет Панамы.

В соответствии с Договором о постоянном нейтралитете и функционировании Панамского канала он как международный транзитный путь является постоянно нейтральным и открыт как в мирное, так и в военное время для мирного транзита судов всех стран на условиях полного равенства. Суда, следующие транзитом, не могут быть подвергнуты инспекции, обыску или наблюдению.

В настоящее время канал управляется Администрацией Панамского канала (Autoridad del Canal de Panama, ACP), созданной в соответствии со статьей XIV Конституции Панамы.

ACP является финансово независимой организацией.

Высшим руководящим органом является Совет директоров , состоящий из 11 человек: девять из них назначает президент Панамы, назначения должны быть подтверждены советом министров и большинством законодательного собрания; одного директора назначает законодательное собрание; председателя совета директоров, одновременно совмещающего должность министра по делам канала, назначает президент, министр по делам канала является полноправным членом совета министров.

С 1 июля 2019 года пост председателя Администрации Панамского канала занимает Аристидес Ройо Санчес (Arístides Royo Sánchez).

В 2007 году было принято решение о реконструкции водного пути. Эксперты отмечали, что канал не справляется с современным грузопотоком, имея серьезные ограничения по параметрам проходящих судов. Примерная стоимость реконструкции оценивалась изначально в 5,25 миллиарда долларов с окончанием в 2014 году. Однако затем возник спор между заказчиком и подрядчиками, требовавшими выплат дополнительных 3,5 миллиарда долларов, а открытие канала было отложено на 2016 год. В декабре 2016 года консорциум подрядчиков подал новые иски в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты, увеличив сумму до 5,673 миллиарда долларов. В настоящее время финансовый спор не урегулирован

Реконструированный Панамский канал был открыт для навигации 26 июня 2016 года. После завершения работ пропускная способность этого водного пути из Тихого в Атлантический океан возросла в два раза – с 300 до 600 миллионов тонн в год.

В настоящее время Панамский канал обслуживает 144 морских маршрута, соединяющих 160 стран и примерно 1700 портов в мире.

В десятку ведущих стран по грузопотокам входят Соединенные Штаты Америки, Китай, Чили, Перу, Япония, Южная Корея, Мексика, Колумбия, Эквадор, Канада.

Администрацией канала установлены следующие проходные размеры для судов (тип Panamax): максимальная длина – 289,6 метра, для пассажирских судов и контейнеровозов допустима длина 294,43 метра; максимальная ширина – 32,31 метра, более широкие суда (32,6 метра) – с предварительного одобрения администрации; высота 57,91 метра (от ватерлинии до самой высокой точки судна); осадка 12,04 метра в пресной тропической воде. После ввода в 2016 году дополнительных новых более объемных шлюзов появился дополнительный стандарт Neopanamax на более крупные суда.

Одна PCUMS равна одной тысячи кубических футов (28,3 кубических метров).

Основные перевозимые грузы – нефть и нефтепродукты, уголь и кокс, металлы и минералы, химические продукты, контейнерные грузы, зерно и др. В течение финансового 2019 года общий доход от сборов по Панамскому каналу составил 2,6 миллиарда панамских бальбоа (один панамский бальбоа равен одному доллару США).