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Опубликовано видео с места ограбления банка в Петербурге
Появилось видео с места вооруженного ограбления банка в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал "Пятый канал". РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T20:14
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
санкт-петербург
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Опубликовано видео с места ограбления банка в Петербурге

20:14 11.07.2020
3088
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Появилось видео с места вооруженного ограбления банка в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал "Пятый канал".
На кадрах показана работника сотрудников МВД на месте преступления. Здание, где произошло ограбление, оцеплено.
Ранее в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили , что на проспекте Ветеранов неизвестный в медицинской маске забежал в отделение банка и открыл огонь. По предварительным данным, он похитил около четырех миллионов рублей и скрылся. Мужчина объявлен в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудник полиции
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