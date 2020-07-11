https://ria.ru/20200711/1574221022.html
Опубликовано видео с места ограбления банка в Петербурге
Появилось видео с места вооруженного ограбления банка в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал "Пятый канал". РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T20:14
2020-07-11T20:14
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200113/1563380948.html
6
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, происшествия