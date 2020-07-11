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В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
Неизвестный открыл стрельбу в отделении банка в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T20:53
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20191218/1562516527.html
Почему именно в РФ? Любого банка народ воспринимает за радостную новость. Кто то когда то любил банкиров?! Узаконенный беспредел бандитский "ставя" на проценты и отнимая гораздо больше при невыплате. Причем отнимая последния независимо от ситуации.
52
Вот интересно, почему любое ограбление банка в России (естественно без человеческих жертв) воспринимается моими соотечественниками преимущественно ПОЗИТИВНО? Должен же быть простой и ясный ответ на мой вопрос.
43
25
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1400x0_80_0_0_40739fee5db82f2f174de9c9716f7b17.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

19:12 11.07.2020 (обновлено: 20:53 11.07.2020)
31434
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу в отделении банка в Санкт-Петербурге.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел на проспекте Ветеранов около 16:40. В отделение банка забежал мужчина в медицинской маске и выстрелил из предмета, похожего на пистолет.
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность нападавшего устанавливают.
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1733821142918
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Ленинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Почему именно в РФ? Любого банка народ воспринимает за радостную новость. Кто то когда то любил банкиров?! Узаконенный беспредел бандитский "ставя" на проценты и отнимая гораздо больше при невыплате. Причем отнимая последния независимо от ситуации.
11 июля, 20:18
ИШИван Широн
3760108
Вот интересно, почему любое ограбление банка в России (естественно без человеческих жертв) воспринимается моими соотечественниками преимущественно ПОЗИТИВНО? Должен же быть простой и ясный ответ на мой вопрос.
11 июля, 20:02
РСРадик Сафаргалиев
91801015
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