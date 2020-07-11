https://ria.ru/20200711/1574219905.html
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
Неизвестный открыл стрельбу в отделении банка в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T19:12
2020-07-11T20:53
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20191218/1562516527.html
Иван Широн
Почему именно в РФ? Любого банка народ воспринимает за радостную новость. Кто то когда то любил банкиров?! Узаконенный беспредел бандитский "ставя" на проценты и отнимая гораздо больше при невыплате. Причем отнимая последния независимо от ситуации.
52
Радик Сафаргалиев
Вот интересно, почему любое ограбление банка в России (естественно без человеческих жертв) воспринимается моими соотечественниками преимущественно ПОЗИТИВНО? Должен же быть простой и ясный ответ на мой вопрос.
43
25
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, происшествия