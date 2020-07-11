На участие в выборах губернатора Севастополя претендуют восемь кандидатов

Следующим этапом для кандидатов является предоставление в комиссию документов на регистрацию – срок до 20 июля 2020 года. В течение 10 дней со дня приема документов комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата установленным требованиям и принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.