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На участие в выборах губернатора Севастополя претендуют восемь кандидатов
Избирательная комиссия Севастополя завершила прием документов от восьми претендентов на кресло губернатора региона, выборы которого состоятся в сентябре,... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:17
иван соловьев
михаил развожаев
александр романович
лдпр
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справедливая россия
единая россия
республика крым
севастополь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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иван соловьев, михаил развожаев, александр романович, лдпр, кпрф, справедливая россия, единая россия, республика крым, севастополь, патриоты россии

На участие в выборах губернатора Севастополя претендуют восемь кандидатов

11:17 11.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Севастополя завершила прием документов от восьми претендентов на кресло губернатора региона, выборы которого состоятся в сентябре, сообщила пресс-служба избиркома города.
Документы представили временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев (выдвинут отделением "Единой России" Севастополя), вице-спикер законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев (выдвинут от ЛДПР), Александр Романович (от "Справедливой России"), Роман Кияшко (от КПРФ), Иван Соловьев (от партии "Народ против коррупции"), Иван Ермаков (от партии "Патриоты России"), Анастасия Романенко (Демократическая партия России) и Ярослав Яковенко (от Партии Прогресса), сообщили в избиркоме.
Следующим этапом для кандидатов является предоставление в комиссию документов на регистрацию – срок до 20 июля 2020 года. В течение 10 дней со дня приема документов комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата установленным требованиям и принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.
В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора города Севастополя необходимо собрать девять подписей депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя в восьми внутригородских муниципальных образованиях города.
Досрочные выборы губернатора Севастополя пройдут 13 сентября.
Иван Соловьев
6 июля, 12:50
Бывший муж Поклонской решил баллотироваться в губернаторы Севастополя
211200
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Иван СоловьевМихаил РазвожаевАлександр РомановичЛДПРКПРФСправедливая РоссияЕдиная РоссияРеспублика КрымСевастопольПатриоты России
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