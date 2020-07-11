Массовые расстрелы в Сребренице (1995)

Сребреница – обширный анклав, или, как называют его в Боснии и Герцеговине – община. Это территория в более чем 500 квадратных километров, на которой расположены более 80 деревень, сел и городков, главный из которых Сребреница

На сегодняшний день город Сребреница стал синонимом геноцида мусульманского населения, якобы совершенного сербскими военными в июле 1995 года.

В 1992 году Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии , после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года.

СБ ООН в 1993 году объявил Сребреницу одной из шести "зон безопасности", свободной от любых военных действий, и разместил в ней несколько сотен голландских миротворцев. "Голубые каски" должны были превратить город и его окрестности в демилитаризованную зону. Однако статус "зоны безопасности" игнорировался всеми сторонами конфликта.

На территории восточной Боснии, занятой боснийскими сербами в 1992 году, находились три мусульманских анклава – Сребреница, Жепа и Горажде. В 1994 году сербы не смогли установить контроль над Горажде: их удалось оттеснить воздушными ударами и дипломатическим давлением. В свою очередь, войска боснийских мусульман совершали нападения на сербские поселения. Жертвы среди немусульманского гражданского населения исчислялись сотнями.

В начале лета 1995 года генерал Ратко Младич начал крупномасштабное наступление на Сребреницу. Не встретив сопротивления, сербы вторглись в анклав и взяли в заложники весь состав "голубых касок" ООН. 11 июля город пал. 12 июля женщин, стариков и детей погрузили в автобусы и вывезли в районы, контролируемые боснийским правительством.

Оставшихся мусульман военные с оружием в руках построили в колонны и разрешили выйти из Сребреницы в Тузлу. Во время шествия колонны завязались боевые действия. Бытует точка зрения, что сербы частично обстреливали эту колонну, однако мусульмане говорят, что ночью в лесу началась стрельба, и было непонятно, кто именно открыл огонь. Есть сведения о том, что часть пленных мусульман была расстреляна.

В средствах массовой информации, как и в Международном трибунале по бывшей Югославии, цифры количества жертв разнятся : от 5 тысяч до 27 тысяч убитых мусульман.

По данным Мемориального центра в Поточари, в результате расправ в июле 1995 года погибли не менее 8 тысяч 372 человека.

По оценкам Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) в результате падения Сребреницы в 1995 году пропали без вести от 8000 до 8100 человек.

К настоящему времени комиссии удалось идентифицировать порядка семи тысяч человек, погибших в Сребренице.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН классифицировали расправы в Сребренице как геноцид.

В марте 2010 года сербский парламент проголосовал за резолюцию, осуждающую массовое убийство боснийских мусульман и содержащую извинения перед семьями погибших, однако "геноцидом" события 1995 года в этом документе не названы.

8 июля 2015 года Россия заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, предложенный Великобританией в соавторстве с США, признающий убийство 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице в июле 1995 геноцидом и осуждающий военные преступления и преступления против человечности в ходе конфликта. По словам тогдашнего постпреда России при ООН (2006-2017) Виталия Чуркина, принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, при том, что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.

МТБЮ и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, тогдашнего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича и генерала Ратко Младича.

В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге признал бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича виновным по десяти из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Радована Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена

В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции.

За участие в событиях в Сребренице тюремные сроки различной продолжительности также получили ряд офицеров армии Республики Сербской.

События в Сребренице остаются предметом острых споров между политиками в БиГ и Сербии. Ряд сербских политиков заявляют, что в Сребренице погибло меньше людей, чем принято считать, и отвергают утверждения о том, что в этом районе был совершен геноцид. Сербские политики также указывают, что в 1992-1993 годах в окрестностях Сребреницы были убиты более трех тысяч сербов, однако преступления против них не расследуются.