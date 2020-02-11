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В Гаагском трибунале опровергли информацию о смерти генерала Младича
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РИА Новости

В Гаагском трибунале опровергли информацию о смерти генерала Младича

17:08 11.02.2020
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© AP Photo / ICTYСербский генерал Ратко Младич
Сербский генерал Ратко Младич
© AP Photo / ICTY
Сербский генерал Ратко Младич. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сообщения о смерти бывшего командующего армии боснийских сербов Ратко Младича не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гаагского трибунала.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Ратко Младич умер.
Экс-лидер боснийских сербов Ратко Младич. Архивное фото
1 февраля 2018, 15:34
Защита Ратко Младича потребовала отмены приговора МТБЮ
"Эта информация неверна, и я могу ее опровергнуть", - сказал сотрудник пресс-службы, отвечая на вопрос о соответствии информации действительности.
Ранее сын генерала Дарко Младич в разговоре с РИА Новости заявил, что считает информацию о смерти отца ложной.
Младич-старший, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году.
В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции.
Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.
Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге. Архивное фото
21 декабря 2017, 04:57
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ)
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Ратко МладичМеждународный трибунал по бывшей ЮгославииГаагаВ мире
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