В Гаагском трибунале опровергли информацию о смерти генерала Младича

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сообщения о смерти бывшего командующего армии боснийских сербов Сообщения о смерти бывшего командующего армии боснийских сербов Ратко Младича не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гаагского трибунала.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Ратко Младич умер.

"Эта информация неверна, и я могу ее опровергнуть", - сказал сотрудник пресс-службы, отвечая на вопрос о соответствии информации действительности.

Ранее сын генерала Дарко Младич в разговоре с РИА Новости заявил, что считает информацию о смерти отца ложной.

Младич-старший, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году.

В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции.