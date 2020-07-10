Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. СК попросил арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фургала до 9 сентября 2020 года", — сказала она.
Главу региона задержали и привезли в столицу накануне. Его обвинили в организации убийств и покушении на убийство. Допрос длился шесть часов, Фургал вину не признал.
Как сообщил знакомый с ходом расследования источник агентства, показания против него дали задержанные по подозрению в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Если приговор вынесут до истечения срока давности в этом году, который для убийства составляет 15 лет, губернатору грозит пожизненное заключение.
Член ЛДПР Сергей Фургал возглавил регион в 2018 году. Лидер партии Владимир Жириновский после задержания руководителя края пригрозил уходом фракции из парламента в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать действия правоохранительных органов и подчеркнул, что они действовали в соответствии с законом.