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Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала
СК попросил арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:22
владимир жириновский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
амурская область
вячеслав фургал
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574089034.html
Ещё в 1988 году Александр Гуров предупреждал, что криминал рвётся к власти. И на фото мы видим типичного представителя криминалитета в органах власти.
73
Жириновского давно уже пора отправлять на пенсию... Этот деятель никогда мне не нравился своей неуравновешенностью и своими бесконечными скандалами. А теперь его просто заносит... России ни политические лидеры такие не нужны, ни эта бесцветная и непонятная партия ЛДПР... А вор и убийца должен сидеть в тюрьме, независимо от членства партии!!!
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46
москва
амурская область
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_0:169:2457:1551_1400x0_80_0_0_170b2f30da823ea05b4d4b6130214c62.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_0:0:2457:1844_1400x0_80_0_0_46ca8d229c907eb4e9a3cdead39c7e7c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир жириновский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, амурская область, вячеслав фургал, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия

Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

09:16 10.07.2020 (обновлено: 10:22 10.07.2020)
33872
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. СК попросил арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фургала до 9 сентября 2020 года", — сказала она.

Главу региона задержали и привезли в столицу накануне. Его обвинили в организации убийств и покушении на убийство. Допрос длился шесть часов, Фургал вину не признал.
Как сообщил знакомый с ходом расследования источник агентства, показания против него дали задержанные по подозрению в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Если приговор вынесут до истечения срока давности в этом году, который для убийства составляет 15 лет, губернатору грозит пожизненное заключение.
Член ЛДПР Сергей Фургал возглавил регион в 2018 году. Лидер партии Владимир Жириновский после задержания руководителя края пригрозил уходом фракции из парламента в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать действия правоохранительных органов и подчеркнул, что они действовали в соответствии с законом.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
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18513517176
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Владимир ЖириновскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваАмурская областьВячеслав ФургалСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Хабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Ещё в 1988 году Александр Гуров предупреждал, что криминал рвётся к власти. И на фото мы видим типичного представителя криминалитета в органах власти.
10 июля, 09:51
Андрей Андреев
33131530
Жириновского давно уже пора отправлять на пенсию... Этот деятель никогда мне не нравился своей неуравновешенностью и своими бесконечными скандалами. А теперь его просто заносит... России ни политические лидеры такие не нужны, ни эта бесцветная и непонятная партия ЛДПР... А вор и убийца должен сидеть в тюрьме, независимо от членства партии!!!
10 июля, 09:51
Игорь Соколов
45101014
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