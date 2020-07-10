Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фургала до 9 сентября 2020 года", — сказала она.

Как сообщил знакомый с ходом расследования источник агентства, показания против него дали задержанные по подозрению в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.