Фургал не признал вину в покушении и организации убийств

Стало известно, что мог есть Фургал в самолете, на котором летел в Москву

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по делу об ОПГ, доставлен на самолете в Москву, ему уже предъявлено обвинение. Радио Sputnik узнало, какую еду задержанный мог заказать во время полета.