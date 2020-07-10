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Фургал не признал вину в покушении и организации убийств
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказывается признавать вину. Такое заявление он сделал посетившим его в ИВС членам Общественной... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:41
уголовное дело сергея фургала
евстратий зоря
сергей фургал
госдума рф
вячеслав володин
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https://ria.ru/20200709/1574136624.html
...а, вы не допускаете того, что данный человек и в правду мог быть организатором убийств? Здесь многие очень любят рассуждать о том, как власть "крышует" чиновников, но стоит власти задержать очередного чиновника по подозрению, все дружно начинают искать политическую или экономическую подоплеку ареста, при этом забывая, что тот же Фургал выходец из 90-х и вполне мог расчищать себе политическую карьеру определенным способом))
42
ввп такие как фургал не нужны, такие дружки как чубайс ему по душе
37
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574095616_0:0:1060:597_1400x0_80_0_0_59ebcc1959330e78ddb6d9aace443f34.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, евстратий зоря, сергей фургал, госдума рф, вячеслав володин

Фургал не признал вину в покушении и организации убийств

01:18 10.07.2020 (обновлено: 08:41 10.07.2020)
26833
© РИА Новости / Пресс-служба Следственного комитета РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России доставляют задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву
Сотрудники ФСБ России доставляют задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву
© РИА Новости / Пресс-служба Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказывается признавать вину. Такое заявление он сделал посетившим его в ИВС членам Общественной наблюдательной комиссии.
"Конечно, вины не признаю, о чем тут говорить? Если сказать, что я возмущен и шокирован (происходящим), это значит не сказать ничего", — приводит RT его слова.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 21:16Сказано в эфире
Стало известно, что мог есть Фургал в самолете, на котором летел в МосквуГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по делу об ОПГ, доставлен на самолете в Москву, ему уже предъявлено обвинение. Радио Sputnik узнало, какую еду задержанный мог заказать во время полета.
Как сообщил специальный корреспондент RT и член ОНК Москвы Борис Клин, который посетил Фургала в ИВС на Петровке, губернатор "посетовал на то, что не успел назначить исполняющего обязанности, и опасается, что из-за этого в крае может произойти полный завал".
При этом, как сообщается, Фургал заверил членов ОНК, что давления на него не оказывают.
Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сообщил РИА Новости, что Фургала содержат в двухместной камере без соседа.

Предъявление обвинения

Ранее Следственный комитет предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство.
Источник РИА Новости сообщил, что допрос главы региона длился шесть часов.

Дело о пожаре в палаточном лагере

Помимо этого, адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семей погиьших и пострадавших при пожаре в детском палаточном лагере "Холдоми", также попросил привлечь Фургала по этому делу. Он заявил, что завтра подаст соответствующее заявление в СК.
"Этот лагерь функционировал по государственной программе. То есть там были государственные деньги, и в обязанность государственных чиновников входил контроль за ситуацией, которая там происходит. А там, в погоне за деньгами, дополнительно настроили палаток, помимо основных корпусов", — заявил он.
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
Вчера, 20:15
СК допросил Фургала по делу об организации убийств и покушении

Задержание Фургала

Сотрудники СК и ФСБ задержали Фургала в четверг. Его считают причастным к местной преступной группировке. Также ему инкриминируют организацию убийств в 2000-х годах. После задержания губернатора конвоировали в Москву.
Как сообщил знакомый с ходом расследования источник РИА Новости, показания против главы региона дали задержанные по подозрению в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Губернатору грозит пожизненное заключение, если приговор вынесут до истечения срока давности в этом году, который для убийства составляет 15 лет.
Сергей Фургал возглавил регион в 2018 году. Он представляет ЛПДР. Лидер партии Владимир Жириновский после задержания губернатора пригрозил уходом фракции из парламента в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать действия правоохранительных органов и подчеркнул, что они действовали в соответствии с законом.
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Обсудить 12
Уголовное дело Сергея ФургалаЕвстратий ЗоряСергей ФургалГосдума РФВячеслав Володин
Популярные комментарии
...а, вы не допускаете того, что данный человек и в правду мог быть организатором убийств? Здесь многие очень любят рассуждать о том, как власть "крышует" чиновников, но стоит власти задержать очередного чиновника по подозрению, все дружно начинают искать политическую или экономическую подоплеку ареста, при этом забывая, что тот же Фургал выходец из 90-х и вполне мог расчищать себе политическую карьеру определенным способом))
10 июля, 06:13
Мария Заказчикова
21010317
ввп такие как фургал не нужны, такие дружки как чубайс ему по душе
10 июля, 07:03
незнайка на луне
2800108
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