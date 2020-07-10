Фургал не признал вину в покушении и организации убийств

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказывается признавать вину. Такое заявление он сделал посетившим его в ИВС членам Общественной наблюдательной комиссии.
"Конечно, вины не признаю, о чем тут говорить? Если сказать, что я возмущен и шокирован (происходящим), это значит не сказать ничего", — приводит RT его слова.
Вчера, 21:16Сказано в эфиреСтало известно, что мог есть Фургал в самолете, на котором летел в МосквуГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по делу об ОПГ, доставлен на самолете в Москву, ему уже предъявлено обвинение. Радио Sputnik узнало, какую еду задержанный мог заказать во время полета.
Как сообщил специальный корреспондент RT и член ОНК Москвы Борис Клин, который посетил Фургала в ИВС на Петровке, губернатор "посетовал на то, что не успел назначить исполняющего обязанности, и опасается, что из-за этого в крае может произойти полный завал".
При этом, как сообщается, Фургал заверил членов ОНК, что давления на него не оказывают.
Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сообщил РИА Новости, что Фургала содержат в двухместной камере без соседа.
Предъявление обвинения
Ранее Следственный комитет предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство.
Источник РИА Новости сообщил, что допрос главы региона длился шесть часов.
Дело о пожаре в палаточном лагере
Помимо этого, адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семей погиьших и пострадавших при пожаре в детском палаточном лагере "Холдоми", также попросил привлечь Фургала по этому делу. Он заявил, что завтра подаст соответствующее заявление в СК.
"Этот лагерь функционировал по государственной программе. То есть там были государственные деньги, и в обязанность государственных чиновников входил контроль за ситуацией, которая там происходит. А там, в погоне за деньгами, дополнительно настроили палаток, помимо основных корпусов", — заявил он.
Задержание Фургала
Сотрудники СК и ФСБ задержали Фургала в четверг. Его считают причастным к местной преступной группировке. Также ему инкриминируют организацию убийств в 2000-х годах. После задержания губернатора конвоировали в Москву.
Как сообщил знакомый с ходом расследования источник РИА Новости, показания против главы региона дали задержанные по подозрению в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Губернатору грозит пожизненное заключение, если приговор вынесут до истечения срока давности в этом году, который для убийства составляет 15 лет.
Сергей Фургал возглавил регион в 2018 году. Он представляет ЛПДР. Лидер партии Владимир Жириновский после задержания губернатора пригрозил уходом фракции из парламента в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать действия правоохранительных органов и подчеркнул, что они действовали в соответствии с законом.