Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

"Я хочу поблагодарить чиновников высшего разряда, что они меня не уговорили, чтобы я уговорил Фургала уйти по-доброму, иначе бы потом избиратели сказали "ЛДПР, голосуешь за них, а они сдают свои посты". Ничего не сдаем, а в качестве протеста можем сделать, сложить полномочия, надо будет - фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - сказал Жириновский на пленарном заседании ГД.

Также политик подчеркнул, что в знак протеста партия может попросить своих губернаторов подать в отставку в знак солидарности. "Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР в Лефортово и стоять там до тех пор, пока не освободят Фургала. Можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности - Смоленск Владимир . Выйти из состава ЦИК, из состава Счетном палаты", - добавил Жириновский.

Он также заявил, что Фургал был лучшим руководителем региона, о чем, по его словам, говорят показатели. "Экономика развивается. Все показатели лучше, чем при прежнем губернаторе (Вячеславе) Шпорте. Наверно, это бесит. Как это так, губернатор от ЛДПР - показатели лучше? Дикость", - сказал Жириновский журналистам.

По его мнению, в деле Фургала "все пахнет переделом собственности". "Мы возмущены тем, что сегодня утром наш губернатор Сергей Иванович Фургал арестован. Будем дальше защищать, будем участвовать во всех выборах. Я уверен, что арест нашего губернатора простимулирует избирателей всей страны голосовать за ЛДПР", - считает политик.

Вместе с тем, он отметил, что партия всегда просит силовиков предоставлять материалы, если таковые есть, о кандидатах, однако не получают таковых.

"Мы не знали всю подоплеку, что там было в каких городах, какие распри, никто нам ни о чем никогда не сообщал. Когда мы встречаем наших людей в списке, мы просим - дайте материалы, есть ли судимость? Есть ли противопоказания? Ничего не дают, через 15 лет наручники надевают и пожалуйста", - сказал Жириновский.

"Арестуйте тех, кто в том 2004, 2005 год ничего не сделал, кто покрывает преступников в те далекие годы… Нет худа без добра. Пусть весь народ России и весь мир видят, какая идет борьба не на жизнь, а на смерть с представителями ЛДПР", - заключил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин , комментируя ситуацию с Фургалом, призвал не политизировать его дело, отметив, что перед законом все равны, а правоохранители все сделали правильно.