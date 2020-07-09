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Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением полномочий депутатов и губернаторов от партии в связи с ситуацией с задержанием РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:00
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
москва
амурская область
хабаровский край
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Пожалуйста! Скатертью дорожка! Это что за детские капризы!? Что вообще за саботаж!? Отпустите или мы уйдем! Мы вообще то живем в правовом государстве,следствие и суд поставят окончательную точку в этом деле.Это ваше право сложить свои полномочия и уйти в отставку,поверьте Россия от вашего ухода ничего не потеряет а наоборот,изменит ситуацию к лучшему.
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Засуетился...... Боится что Фургал заговорит...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

12:56 09.07.2020 (обновлено: 16:00 09.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением полномочий депутатов и губернаторов от партии в связи с ситуацией с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
"Я хочу поблагодарить чиновников высшего разряда, что они меня не уговорили, чтобы я уговорил Фургала уйти по-доброму, иначе бы потом избиратели сказали "ЛДПР, голосуешь за них, а они сдают свои посты". Ничего не сдаем, а в качестве протеста можем сделать, сложить полномочия, надо будет - фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - сказал Жириновский на пленарном заседании ГД.
Также политик подчеркнул, что в знак протеста партия может попросить своих губернаторов подать в отставку в знак солидарности. "Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР в Лефортово и стоять там до тех пор, пока не освободят Фургала. Можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности - Смоленск, Владимир. Выйти из состава ЦИК, из состава Счетном палаты", - добавил Жириновский.
Он также заявил, что Фургал был лучшим руководителем региона, о чем, по его словам, говорят показатели. "Экономика развивается. Все показатели лучше, чем при прежнем губернаторе (Вячеславе) Шпорте. Наверно, это бесит. Как это так, губернатор от ЛДПР - показатели лучше? Дикость", - сказал Жириновский журналистам.
Сергей Фургал
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По его мнению, в деле Фургала "все пахнет переделом собственности". "Мы возмущены тем, что сегодня утром наш губернатор Сергей Иванович Фургал арестован. Будем дальше защищать, будем участвовать во всех выборах. Я уверен, что арест нашего губернатора простимулирует избирателей всей страны голосовать за ЛДПР", - считает политик.
Вместе с тем, он отметил, что партия всегда просит силовиков предоставлять материалы, если таковые есть, о кандидатах, однако не получают таковых.
"Мы не знали всю подоплеку, что там было в каких городах, какие распри, никто нам ни о чем никогда не сообщал. Когда мы встречаем наших людей в списке, мы просим - дайте материалы, есть ли судимость? Есть ли противопоказания? Ничего не дают, через 15 лет наручники надевают и пожалуйста", - сказал Жириновский.
"Арестуйте тех, кто в том 2004, 2005 год ничего не сделал, кто покрывает преступников в те далекие годы… Нет худа без добра. Пусть весь народ России и весь мир видят, какая идет борьба не на жизнь, а на смерть с представителями ЛДПР", - заключил он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию с Фургалом, призвал не политизировать его дело, отметив, что перед законом все равны, а правоохранители все сделали правильно.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийМоскваАмурская областьХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Пожалуйста! Скатертью дорожка! Это что за детские капризы!? Что вообще за саботаж!? Отпустите или мы уйдем! Мы вообще то живем в правовом государстве,следствие и суд поставят окончательную точку в этом деле.Это ваше право сложить свои полномочия и уйти в отставку,поверьте Россия от вашего ухода ничего не потеряет а наоборот,изменит ситуацию к лучшему.
9 июля, 13:07
Алина Эн
4261541295
Засуетился...... Боится что Фургал заговорит...
9 июля, 12:58
Арсений Новиков
3613921149
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