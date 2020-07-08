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"Считают каждую копейку". Кому отказали в выплатах во время эпидемии
В Башкортостане матерям-одиночкам не начисляют выплаты на детей-инвалидов от трех до семи лет, поскольку это полагается только тем, чей доход не превышает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:31
социальные выплаты
чиновники
инвалидность
дети
общество
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социальные выплаты, чиновники, инвалидность, дети, общество

"Считают каждую копейку". Кому отказали в выплатах во время эпидемии

08:00 08.07.2020 (обновлено: 10:31 08.07.2020)
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© Фото из личного архиваГульнара с детьми
Гульнара с детьми
© Фото из личного архива
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Мария Марикян. В Башкортостане матерям-одиночкам не начисляют выплаты на детей-инвалидов от трех до семи лет, поскольку это полагается только тем, чей доход не превышает прожиточного минимума. Женщины уверяют: они официально подтвердили статус малоимущих. Все, на что живут такие семьи, — пенсия ребенка по инвалидности, пособия по уходу за ним и некоторые мелкие субсидии. Чиновники же называют это "доходом", который, если считать в сумме, превышает МРОТ.

Выплаты для малоимущих

В конце марта Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет с 1 января. Размер пособия — 50 процентов от установленного в регионе МРОТ на ребенка. Помощь предназначена семьям с доходом ниже прожиточного минимума, все условия регулирует местное законодательство. Из бюджетов всех уровней на это выделили 136,4 миллиарда рублей.
Главный документ для получения денег — сведения о доходах. Если сумма всех средств, поступающих на руки, выше МРОТ, на поддержку не стоит рассчитывать: выплаты — только для малоимущих. В итоге некоторые нуждающиеся семьи лишились помощи государства: в Башкирии, например, матери детей-инвалидов столкнулись с массовыми отказами.
Гульнара Ханмурзина из Уфы с 2016 года в разводе, одна воспитывает сына и дочь. "Радмиле пять. Ренату тринадцать. Он инвалид: ДЦП и глухота. Я не работаю, сижу с детьми. Получаю пособие по уходу за тяжелобольным ребенком — 11 500. Пенсия Рената по инвалидности — почти 15 тысяч. Есть небольшие компенсации за лекарства и квартплату. У нас официальный статус малоимущих — на каждого ребенка дают по 350 рублей. В месяц выходит почти 30 тысяч. Если разделить на троих — по десять на каждого. Это чуть выше прожиточного минимума. В выплате нам отказали", — вздыхает Гульнара.
© Фото из личного архиваРенат и Радмила
Ренат и Радмила
© Фото из личного архива
Ренат и Радмила
Еще один "источник дохода" — алименты от бывшего мужа, десять тысяч рублей ежемесячно по нотариальной договоренности. Но поступают они нерегулярно.
"Все деньги уходят на еду, лекарства и занятия. Вещи у нас только б/у". Семья живет в аварийном доме: в 2017-м ему исполнилось сто лет. "Мы подали заявку, чтобы нас перевели на маневренный фонд. Пока тишина. А здесь по стенам трещины, пол ходуном — просто опасно. На два этажа всего пять семей. Я бы и рада ремонт сделать, да не на что".
Гульнара экономит на всем: Ренату хотя бы раз в год нужна реабилитация. "Ездим по ОМС. Но все равно берем с собой немного денег на расходы. В октябре того года были в Евпатории. Затянули пояса, и не зря — сыну лучше стало".
© Фото из личного архиваДом, в котором живут Ханмурзины
Дом, в котором живут Ханмурзины
© Фото из личного архива
Дом, в котором живут Ханмурзины

"Это не доход"

В похожей ситуации — Гузель А. "У меня трое детей. У двоих — инвалидность. Старшему девять, у него ДЦП, живет с моим первым супругом. Мы мирно разошлись в 2014 году, и он взял сына: тогда у него было больше возможностей ухаживать за ребенком. Я плачу алименты — три тысячи в месяц, — объясняет Гузель. — Двое других детей — от второго брака. Сыну пять, у него проблемы с глазами. В прошлом году две сложные операции перенес. Все лекарства покупаем на свои деньги. По льготе сложно добиться. Дочке полтора, с ней, тьфу-тьфу, все хорошо".
Гузель — официально малоимущая многодетная мать, но ей тоже отказали в выплате. Супруг работает водителем-грузчиком, получает 25 тысяч — деньги идут на погашение ипотеки. "Я ухаживаю за детьми, не работаю. Выживаем за счет пятилетнего инвалида". Субсидии на сына — около 29 тысяч в месяц. Из этих же денег Гузель платит алименты, итого на каждого члена семьи — шесть с половиной тысяч рублей.
Матери из Башкирии решили объединиться. "Я создала в мессенджере группу, теперь нас больше 60 человек", — говорит Анастасия Дмитриева. У ее шестилетнего сына задержка в развитии, в 2016-м ему поставили диагноз "сенсорно-моторная алалия". С февраля Анастасия с ребенком находится в Краснодаре на реабилитации: "В Уфе, конечно, есть хорошие специалисты, но там у нас почему-то нет сдвигов".
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Дмитриева — мать-одиночка: "муж сбежал". Живут на пенсию сына: "Мы вдвоем, больше никого. Нам отказали: мол, превышен порог МРОТ. Хотя я уже доказала, что это не так, и мы официально малоимущие".
В постановлении правительства № 512 отмечено: при расчете среднего дохода семьи не учитывается пособие по уходу за ребенком-инвалидом. А это 11 500 рублей. В прошлом году было на пять тысяч меньше.
"Что касается выплат детям от трех до семи лет, считают каждую копейку. Значит, если у нас дотации, которые уходят на медпрепараты и лечение, мы, по мнению чиновников, перешагнули прожиточный минимум? Но это ведь не доход", — недоумевает Анастасия.

"Будем разбираться"

За комментариями мы обратились в республиканское Министерство труда и соцзащиты населения. В ведомстве ссылаются на постановление № 384, согласно которому пенсии и пособия по уходу за тяжелобольными учитывают при расчетах. "Отказ возможен только по одной причине — превышение порога прожиточного минимума (9804 рубля) на члена семьи", — уточнили чиновники. Кроме того, право на соцвыплату распространяется на безработных: "Если на момент подачи заявления человек лишился места, предыдущий заработок во внимание не принимают".
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В других регионах — Красноярском крае, Ленинградской и Тульской областях — проблемы те же, что и в Башкирии, — об этом женщины рассказывают в соцсетях. А вот матери из Ярославской области пишут, что им "не посчитали в доход" пособия на ребенка-инвалида. "Страна одна, законы разные!" — возмущаются в комментариях.
Сотрудник департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области объяснил, в чем причина такого расхождения. В каждом регионе должны были принять нормативный акт, по которому всем официально малоимущим семьям автоматически полагается помощь. Так сделали в Ярославле. "Но не везде пошли по этому пути. А теперь все выплаты регулирует постановление номер 384".
Это многих не устраивает. Нуждающиеся женщины не согласны с тем, что пособия на детей-инвалидов — это доход. В Башкирии уже собирают подписи, чтобы обратиться в федеральные инстанции.
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социальные выплатыЧиновникиинвалидностьДетиОбщество
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