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День семьи, любви и верности в России
Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T05:43
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россия, справки

День семьи, любви и верности в России

05:43 08.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУ памятника Петру и Февронии Муромских в Екатеринбурге
У памятника Петру и Февронии Муромских в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.
Инициатива об учреждении нового государственного праздника – Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании Комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года.
Эти святые прославляются церковью не как преподобные, хотя они приняли в конце жизни схиму, а пост и молитва были частью их семейной жизни. Петр и Феврония удостоены церковного почитания за то, что дали пример идеальной христианской семьи.
В летописных источниках князь Петр Муромский не упоминается, поэтому некоторые исследователи отождествляют его с князем Давидом, который правил в Муроме с 1205 по 1228 год и принял постриг с именем Петра.
История любви святой супружеской пары описана в древнерусской "Повести о Петре и Февронии Муромских".
За несколько лет до княжения Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Феврония была красива, благочестива и добра, к тому же она была мудрой девушкой и умела лечить недуги. Князь полюбил Февронию и дал обет жениться на ней после исцеления. Девушка исцелила князя, однако он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила князя, и тогда он женился на исцелительнице.
Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания и потребовали, чтобы князь оставил ее. Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание. Петр и Феврония покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в Муроме началась смута, бояре перессорились, домогаясь освободившегося княжеского престола, пролилась кровь. Тогда опомнившиеся бояре собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан.
В преклонных летах Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, и молили Бога, чтобы им умереть в один день, и похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.
Они скончались каждый в своей келье в один день и час – 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года.
Сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе. Так и похоронили святых супругов вместе в городе Муроме в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Примерно через 300 лет после кончины Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью к лику святых.
Днем их церковного почитания стало 8 июля (25 июня по старому стилю). Исследователи предполагают, что в этот день мощи святых из обветшавшего Борисоглебского кафедрального собора перенесли собор Рождества Богородицы на Воеводской горе, где они и хранились до 1930-х годов. Позже собор снесли, а раку с мощами отправили в городской музей, где она оставалась до 1992 года, когда ее торжественно перенесли в возрожденный Свято-Троицкий женский монастырь и установили в соборе, возможно, на том самом месте, где святые Петр и Феврония были погребены в 1228 году.
Традиция светского празднования дня Петра и Февронии была восстановлена жителями Мурома в 1990-х годах, когда День города решили объединить с Днем семейных ценностей.
Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году.
Он получил одобрение Межрелигиозного совета России.
Оргкомитет праздника возглавляет президент Фонда социально-культурных инициатив, супруга бывшего президента и премьер-министра РФ Светлана Медведева.
Символом Дня семьи выбрана ромашка – полевой цветок, самый распространенный в это время года в России, символизирующий мечты о любви и верности.
Ежегодно в День семьи, любви и верности супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет и подающим пример крепости семейных устоев, вручается общественная награда – медаль "За любовь и верность".
В рамках празднования Дня семьи, любви и верности ежегодно проводится акция "Подари мне жизнь", направленная на предотвращение абортов, сохранение семейных ценностей и традиций. Ежегодно в рамках акции проводятся конкурсы, фотовыставки, распространяются плакаты и брошюры просветительского характера, проводятся круглые столы с участием медиков, юристов, психологов, журналистов, представителей религиозных и общественных организаций.
Главные торжества в честь Дня семьи, любви и верности традиционно проходят в городе Муроме Владимирской области.
В День семьи, любви и верности в Москве проводятся концерты, спектакли, танцевальные программы, конкурсы и мастер-классы для всей семьи. В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, были отменены массовые мероприятия и встречи. Праздничная программа пройдет в онлайн-формате.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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