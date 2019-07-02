В Москве в день семьи, любви и верности пройдут более ста мероприятий

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Культурные центры Москвы подготовили более 100 праздничных мероприятий ко дню семьи, любви и верности, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Специальную программу ко дню семьи, любви и верности подготовили в 73 культурных центрах, подведомственных столичному департаменту культуры.

"Большая часть из 112 мероприятий будет проходить с 3 по 8 июля — праздничные концерты, спектакли, танцевальные программы, конкурсы и мастер-классы для всей семьи. Их организуют в самих культурных центрах, а также на площадках в парках, скверах и во дворах", - говорится в сообщении.

Например, центр культуры и искусства "Меридиан" приглашает горожан на летний бал, который пройдет в фойе здания 4 июля с 15.00 до 17.00. Также концерт студентов кафедры вокального искусства Московского гуманитарного университета начнется 6 июля в 17.00 на летней эстраде на площадке "Крыловский дворик" на Судостроительной улице, напротив дома 29.

Кроме того, 8 июля с 15.00 до 16.00 в культурном центре "Москворечье" проведут мастер-класс по созданию традиционных кукол — оберегов семейного очага.

Также отметить праздник 8 июля можно будет в сквере у Калитниковского пруда. Дом культуры "Стимул" приглашает посмотреть театрализованную постановку "Огонь, мерцающий в сосуде", которая начнется в 17.00. Литературно-музыкальный спектакль покажут артисты театральной студии "Курсив".

Уточняется, что все мероприятия бесплатные, на некоторые необходима предварительная регистрация.