В Москве в День семьи, любви и верности пройдут онлайн-концерты

"К этому празднику мы подготовили различные мероприятия для всей семьи — это и вебинары, и концерты, и мастер-классы, и флешмобы. Пока основная часть этих мероприятий пройдет в онлайн-формате, но я уверена, что москвичи смогут найти что-то интересное для себя и хорошо провести этот день в кругу семьи", - цитирует сайт заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову

Так, детский музыкальный театр "Домисолька" в 10.00 устроит онлайн-концерт "Это моя семья". Также дворец творчества детей и молодежи "Восточный" приглашает в 12.00 на онлайн-занятие по общей физической подготовке, также там обучат 3D-моделированию.

Кроме того, дом детского творчества на Таганке приглашает сделать открытку для семейного альбома на мастер-классе "Вместе дружная семья" в 11.00. Подробную информацию об онлайн-мероприятиях можно найти на официальных сайтах учреждений, а также на портале "Дом онлайн".