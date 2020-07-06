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В Москве в День семьи, любви и верности пройдут онлайн-концерты
Социальные учреждения Москвы подготовили праздничную программу для москвичей ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сообщается на сайте мэра РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:04
анастасия ракова
москва
день семьи, любви и верности
общество
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РИА Новости
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60
анастасия ракова , москва, день семьи, любви и верности, общество

В Москве в День семьи, любви и верности пройдут онлайн-концерты

08:04 06.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Социальные учреждения Москвы подготовили праздничную программу для москвичей ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сообщается на сайте мэра столицы.
"К этому празднику мы подготовили различные мероприятия для всей семьи — это и вебинары, и концерты, и мастер-классы, и флешмобы. Пока основная часть этих мероприятий пройдет в онлайн-формате, но я уверена, что москвичи смогут найти что-то интересное для себя и хорошо провести этот день в кругу семьи", - цитирует сайт заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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Так, детский музыкальный театр "Домисолька" в 10.00 устроит онлайн-концерт "Это моя семья". Также дворец творчества детей и молодежи "Восточный" приглашает в 12.00 на онлайн-занятие по общей физической подготовке, также там обучат 3D-моделированию.
Кроме того, дом детского творчества на Таганке приглашает сделать открытку для семейного альбома на мастер-классе "Вместе дружная семья" в 11.00. Подробную информацию об онлайн-мероприятиях можно найти на официальных сайтах учреждений, а также на портале "Дом онлайн".
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь вспоминает святых Петра и Февронию, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.
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Анастасия РаковаМоскваДень семьи, любви и верностиОбщество
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