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Шесть человек выдвинулись на пост губернатора Калужской области
Шесть кандидатов на должность губернатора Калужской области подали документы в областную избирательную комиссию, сообщается на сайте облизбиркома по окончании... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:43
владислав шапша
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справедливая россия
калужская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владислав шапша, лдпр, кпрф, справедливая россия, калужская область, политика

Шесть человек выдвинулись на пост губернатора Калужской области

16:43 07.07.2020
55
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование на выборах. Архивное фото
БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Шесть кандидатов на должность губернатора Калужской области подали документы в областную избирательную комиссию, сообщается на сайте облизбиркома по окончании приема заявок.
"Пятого июля закончилось выдвижение на должность губернатора Калужской области. В избирательную комиссию Калужской области представили документы шесть кандидатов", - говорится в сообщении.
По данным областной избирательной комиссии, от "Единой России" выдвинут врио главы региона Владислав Шапша. "Справедливая Россия" выдвинула Надежду Ефремову, Партия роста - Елену Ефанову. Александр Абросимов выдвинут от Коммунистической партии социальной справедливости, Николай Яшкин - от КПРФ. Региональное отделение ЛДПР выдвинуло Степана Опарышева.
Досрочные выборы губернатора Калужской области назначены на 13 сентября. В единый день голосования в Калужской области также пройдут выборы депутатов областного заксобрания, депутатов городской думы и ряд муниципальных выборов.
Города России. Брянск
Вчера, 13:25
Шесть человек выдвинулись на выборы губернатора Брянской области
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Владислав ШапшаЛДПРКПРФСправедливая РоссияКалужская областьПолитика
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