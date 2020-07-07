Шесть человек выдвинулись на пост губернатора Калужской области

"Пятого июля закончилось выдвижение на должность губернатора Калужской области. В избирательную комиссию Калужской области представили документы шесть кандидатов", - говорится в сообщении.

Досрочные выборы губернатора Калужской области назначены на 13 сентября. В единый день голосования в Калужской области также пройдут выборы депутатов областного заксобрания, депутатов городской думы и ряд муниципальных выборов.