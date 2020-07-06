В Рособрнадзоре рассказали, как прошел первый день ЕГЭ по русскому языку

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первый день проведения Единого госэкзамена по русскому языку прошел без сбоев, сообщает пресс-служба Первый день проведения Единого госэкзамена по русскому языку прошел без сбоев, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

"Первый день проведения самого массового ЕГЭ по русскому языку завершился без сбоев, экзамены прошли в штатном режиме. Шестого июля ЕГЭ по русскому языку сдавали около 428 тысяч участников. Во вторник, 7 июля, этот экзамен пройдет еще для 243 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде регионов некоторые участники не смогли завершить написание экзамена из-за аномальной жары. Всем участникам, которые во время экзаменов почувствовали недомогание, была оказана медицинская помощь. Они смогут сдать ЕГЭ по русскому языку в резервный день 25 июля либо в дополнительный период в августе.

"В целом, количество обратившихся за медицинской помощью в первые дни проведения ЕГЭ 2020, сопоставимо с подобными показателями прошлых лет. Значительного роста покинувших экзамен из-за жалоб на здоровье не произошло", - добавили в ведомстве.

Уточняется, что свои результаты участники ЕГЭ по русскому языку, сдававшие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля – не позднее 23 июля. Проверка работ участников, пересдающих экзамен в резервные и дополнительные дни, также будет завершена в сроки, позволяющие им принять участие в приемной кампании в вузы в 2020 году.