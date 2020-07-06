https://ria.ru/20200706/1573971451.html
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел первый день ЕГЭ по русскому языку
Первый день проведения Единого госэкзамена по русскому языку прошел без сбоев, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:26
2020-07-06T18:49
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сн_образование
россия
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общество
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Маска и антисептик: как выпускники сдают ЕГЭ в условиях пандемии
Российские школьники начали сдавать Единый государственный экзамен, который перенесли с июня на июль из-за пандемии коронавируса. ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В 2020 году экзамены сдают только те выпускники, которые будут поступать в вузы.
2020-07-06T18:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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социальный навигатор, сн_образование, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Первый день проведения Единого госэкзамена по русскому языку прошел без сбоев, сообщает пресс-служба Рособрнадзора
.
"Первый день проведения самого массового ЕГЭ по русскому языку завершился без сбоев, экзамены прошли в штатном режиме. Шестого июля ЕГЭ по русскому языку сдавали около 428 тысяч участников. Во вторник, 7 июля, этот экзамен пройдет еще для 243 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Ручка, маска и дистанция: ЕГЭ в условиях пандемии
1 из 13
Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.
2 из 13
На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.
3 из 13
Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.
4 из 13
ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
5 из 13
Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.
6 из 13
В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.
7 из 13
Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.
8 из 13
Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.
9 из 13
Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.
10 из 13
За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.
11 из 13
Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.
12 из 13
Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.
13 из 13
На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.
1 из 13
Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.
2 из 13
На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.
3 из 13
Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.
4 из 13
ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
5 из 13
Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.
6 из 13
В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.
7 из 13
Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.
8 из 13
Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.
9 из 13
Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.
10 из 13
За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.
11 из 13
Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.
12 из 13
Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.
13 из 13
На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.
Отмечается, что в ряде регионов некоторые участники не смогли завершить написание экзамена из-за аномальной жары. Всем участникам, которые во время экзаменов почувствовали недомогание, была оказана медицинская помощь. Они смогут сдать ЕГЭ по русскому языку в резервный день 25 июля либо в дополнительный период в августе.
"В целом, количество обратившихся за медицинской помощью в первые дни проведения ЕГЭ 2020, сопоставимо с подобными показателями прошлых лет. Значительного роста покинувших экзамен из-за жалоб на здоровье не произошло", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что свои результаты участники ЕГЭ по русскому языку, сдававшие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля – не позднее 23 июля. Проверка работ участников, пересдающих экзамен в резервные и дополнительные дни, также будет завершена в сроки, позволяющие им принять участие в приемной кампании в вузы в 2020 году.