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Ручка, маска и дистанция: ЕГЭ в условиях пандемии
В России стартовали первые ЕГЭ, выпускники сдают предметы по выбору. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации экзамены проводят по особой схеме... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:15
россия
единый государственный экзамен (егэ)
фото
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россия, единый государственный экзамен (егэ), фото, фото

Ручка, маска и дистанция: ЕГЭ в условиях пандемии

13:57 03.07.2020 (обновлено: 17:15 03.07.2020)
4512
В России стартовали первые ЕГЭ, выпускники сдают предметы по выбору. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации экзамены проводят по особой схеме. Кадры из школ — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

Ученики школы №2030 перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
1 из 13

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

Ученица школы №2030 сдает личные вещи перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
2 из 13

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

Школьнице измеряют температуру перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
3 из 13

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Досмотр на входе в школу №2030 перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
4 из 13

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

Школьники перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
5 из 13

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

Предметы на парте ученика перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
6 из 13

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
7 из 13

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

Школьники перед началом единого государственного экзамена
8 из 13

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите
9 из 13

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

Система видеонаблюдения в пункте проведения экзамена (ППЭ) во время сдачи единого государственного экзамена по информатике в школе №62 Авиастроительного района Казани
10 из 13

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

Школьница ищет свою фамилию в списках на сдачу перед началом единого государственного экзамена в средней общеобразовательной школе №13 Владивостока
11 из 13

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

Преподаватель и школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в Образовательном центре гимназии № 6 Горностай в Новосибирск
12 из 13

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

Единый государственный экзамен в школе № 208 в Екатеринбурге
13 из 13

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Фото
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