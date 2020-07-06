"Новый клип?": Илья Прусикин заинтриговал подписчиков образом Битлджуса

Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Илья Прусикин, лидер питерской группы Little big разместил в инстаграме фотографию, на которой позирует в образе Битлджуса из одноименного фильма Тима Бертона (1988 год) и мультсериала.

На черно-белом снимке музыкант стоит в полосатом костюме (похожий носит и безумный призрак Битлджус) и злобно улыбается. Пользователи сразу предположили, что Прусикин, скорее всего, готовит новый клип.

"Новый клип намечается? Я жду", "Обожаю. Ждем клип", "Это из будущего клипа? Если да, то жду с нетерпением. Жгите", – написали пользователи в комментариях под фото.

Солист Little big пока не ответил поклонникам, сохранив интригу.