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"Новый клип?": Илья Прусикин заинтриговал подписчиков образом Битлджуса
Илья Прусикин, лидер питерской группы Little big разместил в инстаграме фотографию, на которой позирует в образе Битлджуса из одноименного фильма Тима Бертона... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:49
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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музыка, little big, новости культуры, шоу-бизнес, youtube, тим бертон

"Новый клип?": Илья Прусикин заинтриговал подписчиков образом Битлджуса

14:49 06.07.2020
1153
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Илья Прусикин, лидер питерской группы Little big разместил в инстаграме фотографию, на которой позирует в образе Битлджуса из одноименного фильма Тима Бертона (1988 год) и мультсериала.
На черно-белом снимке музыкант стоит в полосатом костюме (похожий носит и безумный призрак Битлджус) и злобно улыбается. Пользователи сразу предположили, что Прусикин, скорее всего, готовит новый клип.
"Новый клип намечается? Я жду", "Обожаю. Ждем клип", "Это из будущего клипа? Если да, то жду с нетерпением. Жгите", – написали пользователи в комментариях под фото.
Солист Little big пока не ответил поклонникам, сохранив интригу.
Последний клип группы на песню "Hypnodancer" вышел на YouTube в начале мая. В нем участники грабят казино необычным способом — "гипнотанцем". За несколько часов эта работа набрала более миллиона просмотров, а после видео попало в десятку самых просматриваемых роликов в мире.
Кадр видеоклипа Little Big GO BANANAS
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КультураМузыкаLittle BigНовости культурыШоу-бизнесYouTubeТим Бертон
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