Клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В инстаграме питерской рейв-группы Little big опубликовали пост, в котором сообщается, что клип коллектива на последний трек "Hypnodancer" попал в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.

"Наш новый клип "Hypnodancer" оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!", — говорится в записи.

За десять дней шуточный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал более 33 миллионов просмотров на платформе.