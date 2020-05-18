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Культура
2020-05-18T15:57
https://ria.ru/20200518/1571620893.html
Клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621533_92:0:1377:723_1036x0_80_0_0_648779b8dd0af5886b5b4c9b87b084d7.jpg
РИА Новости

Клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире

15:46 18.05.2020 (обновлено: 15:57 18.05.2020)
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© Little BigКадр из клипа группы Little Big "Hypnodancer"
Кадр из клипа группы Little Big Hypnodancer
© Little Big
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В инстаграме питерской рейв-группы Little big опубликовали пост, в котором сообщается, что клип коллектива на последний трек "Hypnodancer" попал в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.

"Наш новый клип "Hypnodancer" оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!", — говорится в записи.

За десять дней шуточный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал более 33 миллионов просмотров на платформе.
Первую строчку в этом рейтинге заняло видео на трек "Gooba" недавно освободившегося из тюрьмы рэпера 6ix9ine (Даниэль Эрнандес). За это же время он набрал 183 миллиона просмотров. На втором месте — совместный ролик Арианы Гранде и Джастина Бибера на песню "Stuck with you" — более 40 миллионов просмотров.
Ранее участники Little big сообщили, что клип "Hypnodancer" попал в тренды YouTube 26 стран.
Кадр из клипа на песню Skibidi группы Little Big
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