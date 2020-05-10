Джастин Бибер и Ариана Гранде выпустили совместную песню "Stuck with you"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Музыканты Джастин Бибер и Ариана Гранде представили в Сети совместный трек "Stuck with you" и разместили на YouTube клип на него, записанный в условиях самоизоляции.

В клипе Бибер и Гранде рассказывают о том, что на карантине важно не то, как вы проводите время, а с кем. При этом речь идет не только о вторых половинках. Весело может быть с питомцами или друзьями.

В ролике приняли участие поклонники исполнителей, а также несколько суперзвезд: сестры Кайли и Кендалл Дженнер, актриса Гвинет Пэлтроу, певица Деми Ловато и другие. Все они записали небольшие видео, из которых позже создали одно общее.

Чуть больше чем за сутки клип набрал около 18 миллионов просмотров на YouTube и почти два миллиона отметок "нравится".