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Культура
2020-05-10T06:56
https://ria.ru/20200510/1571157760.html
Джастин Бибер и Ариана Гранде выпустили совместную песню "Stuck with you"
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РИА Новости

Джастин Бибер и Ариана Гранде выпустили совместную песню "Stuck with you"

06:56 10.05.2020
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Музыканты Джастин Бибер и Ариана Гранде представили в Сети совместный трек "Stuck with you" и разместили на YouTube клип на него, записанный в условиях самоизоляции.
В клипе Бибер и Гранде рассказывают о том, что на карантине важно не то, как вы проводите время, а с кем. При этом речь идет не только о вторых половинках. Весело может быть с питомцами или друзьями.
В ролике приняли участие поклонники исполнителей, а также несколько суперзвезд: сестры Кайли и Кендалл Дженнер, актриса Гвинет Пэлтроу, певица Деми Ловато и другие. Все они записали небольшие видео, из которых позже создали одно общее.
Чуть больше чем за сутки клип набрал около 18 миллионов просмотров на YouTube и почти два миллиона отметок "нравится".
По информации THR, все средства с этой песни пойдут в благотворительный фонд First responders children’s foundation, чтобы помочь семьям работников здравоохранения, полицейских, пожарных — всех тех, кто трудится на передовой во время глобальной пандемии.
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КультураГвинет ПэлтроуСамоизоляцияКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыАриана ГрандеДжастин БиберYouTube
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