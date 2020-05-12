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Культура
2020-05-12T01:45
https://ria.ru/20200512/1571275244.html
Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube
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РИА Новости

Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube

01:45 12.05.2020
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.
По информации издания, в первый день (премьера состоялась 8 мая) ролик набрал 43 миллиона просмотров, став самым просматриваемым видео в жанре хип-хоп за первые 24 часа (сейчас у него почти сто миллионов просмотров).
Предыдущий рекорд принадлежит рэперу Эминему с видео на трек "Killshot". Ролик опубликовали на YouTube в 2018 году. Тогда за первые сутки пребывания на платформе он набрал 38,1 миллионов просмотров.
"Gooba" — первая работа 6ix9ine после того, как в начале апреля музыканта освободили из тюрьмы за несколько месяцев до завершения его двухлетнего тюремного срока и поместили под домашний арест. Эрнандеса арестовали по обвинению в участии в преступной группировке и хранении огнестрельного оружия. В феврале 2019 года он признался в содеянном и согласился сотрудничать с прокурорами.
В прошлом месяце адвокат Tekashi 6ix9ine заявил, что 24-летний рэпер планирует работать над двумя новыми альбомами, отбывая оставшуюся часть срока дома.
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