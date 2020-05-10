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Искусство
Культура
2020-05-10T22:58
https://ria.ru/20200510/1571249392.html
Новый клип Little Big попал в тренды YouTube в 26 странах мира
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571145894_0:0:1340:754_1036x0_80_0_0_10a5314a119dc50d578fda1e1ef1fcbd.jpg
РИА Новости

Новый клип Little Big попал в тренды YouTube в 26 странах мира

15:42 10.05.2020 (обновлено: 22:58 10.05.2020)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира, рассказали участники коллектива.
"Клип "Hypnodancer" попал в тренды YouTube 26 стран", — говорится в Instagram группы.
Музыкальное видео на песню "Hypnodancer", в котором участники группы грабят казино благодаря "гипнотанцу", было опубликовано на официальном канале группы 8 мая и набрало более 12 миллионов просмотров с момента опубликования, видео занимает 13-е место на вкладке "В тренде" в российском YouTube.
Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе Евровидение-2020, который отменен из-за коронавируса.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
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Обсудить 4
КультураРоссияLittle Big
Популярные комментарии
это вообще не айс , за это и сотню дизов грех не поставить
10 мая, 23:00
Денис Скловский-Данцев
1000412
я бы убрал #культура из статьи. не позорьте Россию
10 мая, 22:07
Министр Правды
5000110
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