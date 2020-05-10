Новый клип Little Big попал в тренды YouTube в 26 странах мира

Музыкальное видео на песню "Hypnodancer", в котором участники группы грабят казино благодаря "гипнотанцу", было опубликовано на официальном канале группы 8 мая и набрало более 12 миллионов просмотров с момента опубликования, видео занимает 13-е место на вкладке "В тренде" в российском YouTube.