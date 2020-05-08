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2020-05-08T11:38
https://ria.ru/20200508/1571143425.html
Участники Little big представили новую песню Hypnodancer
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РИА Новости

Участники Little big представили новую песню Hypnodancer

11:13 08.05.2020 (обновлено: 11:38 08.05.2020)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российская панк-рейв группа из Санкт-Петербурга Little big представила в Сети новый клип Hypnodancer в стиле танцевальных хитов из 90-х. Это первая работа участников после хита Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение.
Ильич (фронтмен группы) вместе с остальными участниками Little big грабит казино и боссов мафии необычным способом — "гипнотанцем". Вокалист запрыгивает на стол и завораживает всех своими движениями. Пока все не сводят с него глаз, "банда" складывает в сумку деньги и спокойно уходит. Но, оказывается, что не только Little big знают о таком приеме.
В ролике снялись музыканты из рок-группы The Hatters, Александр Гудков, Данила Поперечный и другие. Съемка проходила в гостинице и ресторанах Санкт-Петербурга.
В течение первого часа клип набрал более 300 тысяч комментариев и 65 тысяч лайков.
В марте этого года конкурс Евровидение, который должен был пройти в Роттердаме, перенесли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Little big были в числе фаворитов и главных претендентов на победу.
"Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации", — прокомментировали участники.
На самоизоляции музыканты не скучают. Например, Илья Прусикин занялся рисованием, затем вместе с группой дал онлайн-концерт в "Яндекс.Эфире". Трансляцию посмотрели более трех миллионов зрителей. А недавно клип Little big на хит Skibidi стал самым просматриваемым роликом в русскоязычном сегменте YouTube (более 400 миллионов просмотров).
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