Участники Little big представили новую песню Hypnodancer

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российская панк-рейв группа из Санкт-Петербурга Little big представила в Сети новый клип Hypnodancer в стиле танцевальных хитов из 90-х. Это первая работа участников после хита Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение.

Ильич (фронтмен группы) вместе с остальными участниками Little big грабит казино и боссов мафии необычным способом — "гипнотанцем". Вокалист запрыгивает на стол и завораживает всех своими движениями. Пока все не сводят с него глаз, "банда" складывает в сумку деньги и спокойно уходит. Но, оказывается, что не только Little big знают о таком приеме.

В ролике снялись музыканты из рок-группы The Hatters, Александр Гудков, Данила Поперечный и другие. Съемка проходила в гостинице и ресторанах Санкт-Петербурга.

В течение первого часа клип набрал более 300 тысяч комментариев и 65 тысяч лайков.

В марте этого года конкурс Евровидение, который должен был пройти в Роттердаме, перенесли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Little big были в числе фаворитов и главных претендентов на победу.

"Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации", — прокомментировали участники.