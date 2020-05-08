Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-08T15:24
https://ria.ru/20200508/1571166650.html
Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571145894_0:0:1340:754_1036x0_80_0_0_10a5314a119dc50d578fda1e1ef1fcbd.jpg
РИА Новости

Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров

15:23 08.05.2020 (обновлено: 15:24 08.05.2020)
7417
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Новый клип группы Little Big на трек "Hypnodancer" набрал свыше миллиона просмотров за три часа, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Музыкальное видео на песню "Hypnodancer", в котором участники группы грабят казино благодаря "гипнотанцу", было опубликовано на официальном канале группы 8 мая и набрало более миллиона просмотров за три часа.
Актер Дмитрий Нагиев на съемках эпизода фильма Кухня. Последняя битва
Вчера, 01:20Культура
Дмитрий Нагиев попробовал станцевать, как "пухляш" из клипа Little big
Little Big – русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.
42903216
Обсудить 2
КультураРоссияLittle Big
Популярные комментарии
Достали они. Идиотская группа
8 мая, 15:33
Пиппо Индзаги
400008
Рекомендуем
Актер Дмитрий Нагиев на съемках эпизода фильма Кухня. Последняя битва
Дмитрий Нагиев попробовал станцевать, как "пухляш" из клипа Little big
Кадр из клипа группы Little Big Hypnodancer
Участники Little big представили новую песню Hypnodancer
Не верю! Как заработать на COVID, кризиса нет, запрет на продажу пива
Не верю! Как заработать на COVID, кризиса нет, запрет на продажу пива
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Мужчина на Арбатской площади в Москве во время режима самоизоляции жителей
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск
В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин
Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Изображение диска Юпитера в инфракрасном свете, составленное из снимков девяти отдельных наблюдательных сессий, проведенных обсерваторией Джемини 29 мая 2019 года
Астрономы раскрыли загадки атмосферы Юпитера
Тяжелые дождевые облака над аграрными полями в Новоселовском районе Красноярского края
Выпавшие на юге России осадки могут снизить риск засухи в регионе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД ФРГ: только Германия виновата во Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
Лента новостейМолния