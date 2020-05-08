Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Новый клип группы Little Big на трек "Hypnodancer" набрал свыше миллиона просмотров за три часа, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Музыкальное видео на песню "Hypnodancer", в котором участники группы грабят казино благодаря "гипнотанцу", было опубликовано на официальном канале группы 8 мая и набрало более миллиона просмотров за три часа.
Little Big – русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.