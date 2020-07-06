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В МИД рассказали о возможном подключении Монголии к ОДКБ
Монголия положительно смотрит на приглашение подключиться к деятельности ОДКБ, сообщил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:08
россия
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одкб
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, александр зиновьев, совет федерации рф, одкб, монголия, в мире

В МИД рассказали о возможном подключении Монголии к ОДКБ

13:08 06.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Монголия положительно смотрит на приглашение подключиться к деятельности ОДКБ, сообщил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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“Монголия, хотел бы отметить, приглашена подключиться к ОДКБ, что, наверно, является таким важным приоритетом с точки зрения интересов Российской Федерации. И Монголией это приглашение положительно рассматривается, оно находит отклик у руководства страны”, - сказал Зиновьев в Совете Федерации.
По его словам, у Монголии также повысился интерес к ШОС после вступления в организацию Индии и Пакистана.
Как отметил Зиновьев, также начинается переговорный процесс Монголии с Евразийской экономической комиссией.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в столице Казахстана 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
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