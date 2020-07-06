https://ria.ru/20200706/1573949860.html
В МИД рассказали о возможном подключении Монголии к ОДКБ
Монголия положительно смотрит на приглашение подключиться к деятельности ОДКБ, сообщил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:08
2020-07-06T13:08
россия
александр зиновьев
совет федерации рф
одкб
монголия
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573946219.html
https://ria.ru/20200526/1572010247.html
россия
монголия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_392e203c738b830f2ee6e09622bc7865.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр зиновьев, совет федерации рф, одкб, монголия, в мире