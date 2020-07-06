Согласно уставу , целями Сербской политической партии также являются:

– сохранение территориальной целостности страны и уважение универсальных свобод личности,

– формирование стабильного государства,

– восстановление и создание сильной экономики страны, усиление частного сектора,

– борьба с коррупцией и преступностью на всех уровнях,

– создание государства социальной справедливости, в котором каждый будет иметь равные возможности для достижения желаемого качества жизни и личного счастья,

– создание сбалансированного регионального развития и децентрализации Сербии с особым акцентом на развитие сельских районов и повышение уровня жизни в небольших районах,

– военный нейтралитет Сербии с участием в миротворческих миссиях ООН, а также работа по модернизации и техническому оснащению сербской армии.

Сербская прогрессивная партия выступает за вступление Сербии в Европейский Союз, а также за тесное сотрудничество с Россией, США, Китаем, Японией и странами третьего мира.

Членом партии может быть любой взрослый гражданин Сербии.

Гражданин Сербии или иностранный гражданин, внесший исключительный вклад в работу партии или в реализацию принципов, которым привержена партия, может быть назначен почетным членом партии.

Высшим органом партии является Ассамблея. Очередная сессия Ассамблеи проводится один раз в четыре года. Сессия Ассамблеи проходит под председательством главы партии.

Между сессиями Ассамблеи руководство партией осуществляет Главный совет, который собирается не реже одного раза в три месяца.

С 2008 года пост председателя партии занимал Томислав Николич.

20 мая 2012 года во втором туре президентских выборов Томислав Николич был избран президентом Сербии , набрав 49,3% голосов.

С мая 2012 года исполняющим обязанности председателя партии стал Александр Вучич. 29 сентября 2012 года он был единогласно избран председателем партии.

По итогам парламентских выборов в марте 2014 года Сербская прогрессивная партия заручилась поддержкой 48,35% голосов избирателей и получила 158 мест в парламенте

Александр Вучич был избран премьер-министром Сербии.

2 апреля 2017 года на выборах в президенты Сербии Александр Вучич одержал победу , получив 55% – 2 012 788 голосов.

21 июня 2020 года по итогам парламентских выборов Сербская прогрессивная партия получила , по предварительным данным, 63,35% голосов избирателей.

Из-за жалоб и зафиксированных нарушений было принято решение провести повторное голосование на 234 участках, которое состоялось 1 июля 2020 года . Согласно окончательным данным избиркома, партия получила 60,65% голосов и 188 мандатов из 250 в Скупщине, что дало ей возможность самостоятельно сформировать кабмин.