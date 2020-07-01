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В Сербии началось повторное голосование в парламент на 234 участках
В Сербии открылись 234 участка для повторного голосования на выборах депутатов Скупщины (парламента) страны, сообщила Республиканская избирательная комиссия... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:03
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сербия, в мире

В Сербии началось повторное голосование в парламент на 234 участках

08:03 01.07.2020
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© REUTERS / Marko DjuricaЖенщина проходит мимо предвыборных плакатов правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде
Женщина проходит мимо предвыборных плакатов правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде
© REUTERS / Marko Djurica
Женщина проходит мимо предвыборных плакатов правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 июл – РИА Новости. В Сербии открылись 234 участка для повторного голосования на выборах депутатов Скупщины (парламента) страны, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК).
В Сербии 21 июня состоялись выборы депутатов парламента страны, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных органов власти. Волеизъявление прошло на 8 433 избирательных участках, правом голоса обладали свыше 6,5 миллионов сербских граждан. Из-за жалоб и зафиксированных нарушений избирком решил провести повторное голосование.
Национальный парламент Сербии
21 июня, 02:00
Процедура выборов в парламент Сербии
"РИК приняла решение, согласно которому на 234 избирательных участках будет проведено повторное голосование в среду 1 июля 2020 года с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск)", - сообщил председатель комиссии Владимир Димитриевич.
Эти участки составляют почти 3% от общего числа, правом голоса на них обладают около 200 тысяч граждан. Такое число избирателей может повлиять на достигнутые 21 июня результаты политических сил.
За 250 мест в однопалатном парламенте боролся 21 блок. По предварительным данным избиркома с 97,23% участков, Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича получает 60,68% голосов и 189 мандатов в Скупщине, Социалистическая партия Сербии главы МИД Ивицы Дачича – 10,35% и 32 депутатских места, блок СПАС главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 3,86% и 12 мандатов.
Места в сербском парламенте также достанутся по квоте партиям нацменьшинств: Союз венгров Воеводины - девять мандатов, коалиция бывшего главного муфтия Муамера Зукорлича и македонцев - три депутатских места, Партия демократического действия Санджака (славян-мусульман) - два мандата и албанская коалиция с юга Сербии получит три места в Скупщине. Остальные партии не смогли преодолеть барьер в 3%.
Скупщина избирается сроком на четыре года. Президент и глава правящей партии Сербии пообещал, что новый кабинет министров будет сформирован в отведенный законом срок. В Сербии он составляет максимум 90 дней с момента вступления в полномочия нового созыва парламента.
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СербияВ мире
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