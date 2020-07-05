Партия президента Сербии получила 188 мест в парламенте из 250

В Сербии 21 июня состоялись выборы депутатов Скупщины, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных органов власти. Первого июля около 200 тысяч граждан Сербии повторно голосовали на 234 избирательных участках на выборах депутатов Скупщины (парламента) страны.

Согласно окончательным данным избиркома, СПП Вучича получила 60,65% голосов и 188 мандатов из 250 в Скупщине, что дает ей возможность самостоятельно сформировать кабмин.

Места в сербском парламенте также достанутся по квоте партиям нацменьшинств: Союз венгров Воеводины получает девять мандатов, коалиция бывшего главного муфтия Муамера Зукорлича и македонцев - четыре депутатских места, Партия демократического действия Санджака (славян-мусульман) - три мандата и албанская коалиция с юга Сербии - три места в Скупщине. Остальные партии не смогли преодолеть барьер в 3%.