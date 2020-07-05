https://ria.ru/20200705/1573925950.html
Партия президента Сербии получила 188 мест в парламенте из 250
Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Сербии Александра Вучича получила 188 мест в парламенте из 250, свидетельствуют окончательные данные... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T23:33
2020-07-05T23:33
ивица дачич
александр вучич
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивица дачич, александр вучич, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости.
Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Сербии Александра Вучича
получила 188 мест в парламенте из 250, свидетельствуют окончательные данные избиркома.
Вучич ранее пообещал скорое формирование правительства.
В Сербии 21 июня состоялись выборы депутатов Скупщины, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных органов власти. Первого июля около 200 тысяч граждан Сербии повторно голосовали на 234 избирательных участках на выборах депутатов Скупщины (парламента) страны.
Согласно окончательным данным избиркома, СПП Вучича получила 60,65% голосов и 188 мандатов из 250 в Скупщине, что дает ей возможность самостоятельно сформировать кабмин.
Социалистическая партия Сербии главы МИД Ивицы Дачича
получает 10,38% и 32 депутатских места, блок СПАС главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 3,83% и 11 мандатов.
Места в сербском парламенте также достанутся по квоте партиям нацменьшинств: Союз венгров Воеводины получает девять мандатов, коалиция бывшего главного муфтия Муамера Зукорлича и македонцев - четыре депутатских места, Партия демократического действия Санджака (славян-мусульман) - три мандата и албанская коалиция с юга Сербии - три места в Скупщине. Остальные партии не смогли преодолеть барьер в 3%.