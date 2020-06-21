Вучич объявил о победе правящей партии на парламентских выборах

"Сегодня вечером мы получили самое большое доверие народа, самое большое в истории Сербии, в условиях, когда мало кто в это верил. Мы получили большое предупреждение народа, что должны быть еще более ответственными и старательными", - заявил Вучич в избирательном штабе СПП. Он назвал победу партии "внушительной и убедительной".