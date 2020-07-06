Биография Эннио Морриконе

В девять лет поступил в консерваторию Святой Цецилии в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет, получив три диплома: по классу трубы в 1946 году, по классу оркестра (фанфар) в 1952 году и по классу композиции в 1953 году.

В 1944 году Эннио Морриконе стал играть партию второй трубы в ансамбле Альберто Фламини. Вместе с ансамблем он подрабатывал , играя в ночных клубах и отелях Рима.

В 1945 году он устроился музыкантом в театр.

Во время учебы в консерватории Морриконе начал сочинять свои первые музыкальные произведения, делать аранжировки народных песен, писать музыку для радио, телевидения и театра.

В 1946-1950 годах был композитором в театре.

В 1950 году Эннио Морриконе начал аранжировать песни популярных композиторов для радио.

Обработкой музыки для радио и концертов он занимался до 1960 года.

В 1959 году Морриконе написал музыку к фильму "Смерть друга". В 1960 году он начал аранжировать музыку для телешоу.

В 1961 году на экраны вышла кинолента "Фашистский вожак" (Il Federale), которая считается первым фильмом, в работе над которым участвовал композитор Эннио Морриконе. Писать музыку он начал для спагетти-вестернов – жанра, с которым теперь прочно ассоциируется его фамилия.

В первых киноработах не афишировал свое имя (скрывался под псевдонимами). Широкая известность пришла к композитору после работы над фильмами его бывшего одноклассника, режиссера Серджио Леоне. Огромный успех фильма "За пригоршню долларов" (1964) Серджо Леоне стал трамплином и для Эннио Морриконе, который в титрах значился как Лео Николас, а позже – Дан Савио.

После этого композитора стали приглашать многие известные режиссеры – за многие годы своего творчества он работал с Джилло Понтекорво, Мауро Болоньини, Пьером-Паоло Пазолини, Майком Николсом, Педро Альмодоваром

С 1964 года Морриконе работал в звукозаписывающей компании RCA, где аранжировал песни для таких известных певцов, как Джанни Моранди, Марио Ланца, Миранда Мартино и других.

С 1970-х годов композитор стал работать в голливудском кинематографе. В США Морриконе написал музыку для фильмов таких известных режиссеров, как Роман Полански , Оливер Стоун, Брайан Де Пальма.

Франции, Всего Эннио Морриконе написал музыку почти к 400 фильмам и телесериалам, снятым в Италии, Испании Германии , России, США и других странах. Среди них: "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Однажды в Америке", "Неприкасаемые", "Багси", "Профессионал", "Новый кинотеатр "Парадизо", "Волк", "Спрут". Он так же выпустил несколько дисков своих композиций, многие из которых стали хитами.

Дважды за свою карьеру Эннио Морриконе сам снимался в фильмах, к которым писал музыку. Морриконе писал и инструментальную камерную музыку. В 1985 году он совершил тур по Европе в качестве оркестрового дирижера.

В 1995 году про композитора был снят документальный фильм.

Американская киноакадемия дважды награждала Морриконе премией "Оскар": за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку к фильму (2016) – к "Омерзительной восьмерке" Тарантино . На его счету также три "Золотых глобуса" и шесть премий BAFTA Британской академии кино и телевизионных искусств.

Морриконе – Командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1995), Великий офицер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2005), Кавалер Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" ( 2017 ).

3 июля 2020 года Эннио Морриконе скончался

Эннио Морриконе был женат, у него четверо детей. Его сын Андреа Морриконе тоже пишет музыку для кино.