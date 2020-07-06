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Биография Эннио Морриконе
Итальянский композитор Эннио Морриконе (Ennio Morrikone) родился 10 ноября (по другим данным, 11 октября) 1928 года в Риме (Италия) в семье джазового трубача. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:21
культура
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справки
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эннио морриконе, справки

Биография Эннио Морриконе

12:29 06.07.2020 (обновлено: 14:21 06.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКомпозитор Эннио Морриконе
Композитор Эннио Морриконе
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Итальянский композитор Эннио Морриконе (Ennio Morrikone) родился 10 ноября (по другим данным, 11 октября) 1928 года в Риме (Италия) в семье джазового трубача.
В девять лет поступил в консерваторию Святой Цецилии в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет, получив три диплома: по классу трубы в 1946 году, по классу оркестра (фанфар) в 1952 году и по классу композиции в 1953 году.
В 1944 году Эннио Морриконе стал играть партию второй трубы в ансамбле Альберто Фламини. Вместе с ансамблем он подрабатывал, играя в ночных клубах и отелях Рима.
В 1945 году он устроился музыкантом в театр.
Во время учебы в консерватории Морриконе начал сочинять свои первые музыкальные произведения, делать аранжировки народных песен, писать музыку для радио, телевидения и театра.
В 1946-1950 годах был композитором в театре.
В 1950 году Эннио Морриконе начал аранжировать песни популярных композиторов для радио.
Обработкой музыки для радио и концертов он занимался до 1960 года.
В 1959 году Морриконе написал музыку к фильму "Смерть друга". В 1960 году он начал аранжировать музыку для телешоу.
В 1961 году на экраны вышла кинолента "Фашистский вожак" (Il Federale), которая считается первым фильмом, в работе над которым участвовал композитор Эннио Морриконе. Писать музыку он начал для спагетти-вестернов – жанра, с которым теперь прочно ассоциируется его фамилия.
В первых киноработах не афишировал свое имя (скрывался под псевдонимами). Широкая известность пришла к композитору после работы над фильмами его бывшего одноклассника, режиссера Серджио Леоне. Огромный успех фильма "За пригоршню долларов" (1964) Серджо Леоне стал трамплином и для Эннио Морриконе, который в титрах значился как Лео Николас, а позже – Дан Савио.
После этого композитора стали приглашать многие известные режиссеры – за многие годы своего творчества он работал с Джилло Понтекорво, Мауро Болоньини, Пьером-Паоло Пазолини, Майком Николсом, Педро Альмодоваром.
С 1964 года Морриконе работал в звукозаписывающей компании RCA, где аранжировал песни для таких известных певцов, как Джанни Моранди, Марио Ланца, Миранда Мартино и других.
С 1970-х годов композитор стал работать в голливудском кинематографе. В США Морриконе написал музыку для фильмов таких известных режиссеров, как Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма.
Всего Эннио Морриконе написал музыку почти к 400 фильмам и телесериалам, снятым в Италии, Испании, Франции, Германии, России, США и других странах. Среди них: "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Однажды в Америке", "Неприкасаемые", "Багси", "Профессионал", "Новый кинотеатр "Парадизо", "Волк", "Спрут". Он так же выпустил несколько дисков своих композиций, многие из которых стали хитами.
Дважды за свою карьеру Эннио Морриконе сам снимался в фильмах, к которым писал музыку. Морриконе писал и инструментальную камерную музыку. В 1985 году он совершил тур по Европе в качестве оркестрового дирижера.
В 1995 году про композитора был снят документальный фильм.
Американская киноакадемия дважды награждала Морриконе премией "Оскар": за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку к фильму (2016) – к "Омерзительной восьмерке" Тарантино. На его счету также три "Золотых глобуса" и шесть премий BAFTA Британской академии кино и телевизионных искусств.
Морриконе – Командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1995), Великий офицер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2005), Кавалер Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2017).
3 июля 2020 года Эннио Морриконе скончался.
Эннио Морриконе был женат, у него четверо детей. Его сын Андреа Морриконе тоже пишет музыку для кино.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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