Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

"Для меня всегда было очень важно работать в разных жанрах, будь то фильм о любви, о полицейских, вестерн или приключения. Я всегда пытался открыть для себя и привнести что-то новое, сохраняя при этом свой стиль. Когда я работаю с фильмами разных жанров, то как бы заново перерождаюсь, обновляю свое мастерство", — рассказывал музыкант.