Вывозной рейс из Душанбе прибыл в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Самолет c возвращающимися на родину россиянами прибыл из Душанбе в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Согласно этим данным, рейс авиакомпании "Сомон Эйр" Душанбе - Санкт-Петербург приземлился в Пулково в 9.57 мск.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, все вывозные рейсы встречают сотрудники Роспотребнадзора. Они выдают пассажирам официальные предписания о необходимости соблюдения 14-дневной изоляции. Также все прилетевшие сдают медицинские тесты. После этого они проходят таможенный и паспортный контроль в закрытой для остальных пассажиров части аэропорта, получают предварительно продезинфицированный багаж. Затем на автобусах в сопровождении ГИБДД прилетевших отвозят к месту проживания или самоизоляции. Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, направляются в обсерватор в Курортном районе.
Отмечается, что в Пулково в понедельник ожидаются три вывозных рейса. Кроме рейса из Таджикистана, в аэропорту также готовятся встречать самолеты из Норвегии и Великобритании. Всего в Петербург прилетят 255 человек. Большинство из них – жители Петербурга и Ленинградской области, а также 62 человека из других регионов.
Всего с начала апреля в Петербург прибыло более 50 специальных рейсов, которыми на родину вернулись более 5 тысяч человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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