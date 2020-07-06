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Вывозной рейс из Душанбе прибыл в Петербург
Самолет c возвращающимися на родину россиянами прибыл из Душанбе в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:00
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Вывозной рейс из Душанбе прибыл в Петербург

11:00 06.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Самолет c возвращающимися на родину россиянами прибыл из Душанбе в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Согласно этим данным, рейс авиакомпании "Сомон Эйр" Душанбе - Санкт-Петербург приземлился в Пулково в 9.57 мск.
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Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, все вывозные рейсы встречают сотрудники Роспотребнадзора. Они выдают пассажирам официальные предписания о необходимости соблюдения 14-дневной изоляции. Также все прилетевшие сдают медицинские тесты. После этого они проходят таможенный и паспортный контроль в закрытой для остальных пассажиров части аэропорта, получают предварительно продезинфицированный багаж. Затем на автобусах в сопровождении ГИБДД прилетевших отвозят к месту проживания или самоизоляции. Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, направляются в обсерватор в Курортном районе.
Отмечается, что в Пулково в понедельник ожидаются три вывозных рейса. Кроме рейса из Таджикистана, в аэропорту также готовятся встречать самолеты из Норвегии и Великобритании. Всего в Петербург прилетят 255 человек. Большинство из них – жители Петербурга и Ленинградской области, а также 62 человека из других регионов.
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Всего с начала апреля в Петербург прибыло более 50 специальных рейсов, которыми на родину вернулись более 5 тысяч человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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