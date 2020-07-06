Вывозной рейс из Душанбе прибыл в Петербург

Очередной рейс вывез почти 400 россиян из Нью-Йорка в Москву

Очередной рейс вывез почти 400 россиян из Нью-Йорка в Москву

Более ста россиян вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву

Более ста россиян вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву

Всего с начала апреля в Петербург прибыло более 50 специальных рейсов, которыми на родину вернулись более 5 тысяч человек.