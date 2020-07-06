Украина успешно борется против гегемонии Запада. И помогает России

Владимир Зеленский заявил , что "никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна".

Слова украинского президента стали квинтэссенцией очередного раунда переговоров в "нормандском формате". Мероприятие прошло в Берлине в минувший уик-энд на уровне политических советников. Россию на нем представлял Дмитрий Козак

В полном соответствии с достаточно длительной — уже более чем пятилетней — традицией, никаких реальных подвижек в ходе десятичасового разговора достигнуто не было. Единственным более-менее существенным результатом стало сближение позиций сторон по принятию комплекса дополнительных мер для прекращения огня в Донбассе . Да и тут, по словам российского представителя , потребуется продолжить работу в телефонном режиме, поскольку вопрос "не удалось согласовать в деталях".

По самой же сложной теме — политическому урегулированию конфликта в Донбассе — в очередной раз не произошло даже малейших позитивных сдвигов. Украинская делегация так и не прояснила, когда будет готов проект поправок по децентрализации в Конституцию страны.

По итогам берлинских переговоров Дмитрий Козак прямо заявил , что Москва требует от Киева сделать это в ближайшее время. А еще до мероприятия немецкое издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило о ее требовании к украинским партнерам представить проект изменений в Конституцию до 6 июля, а также активизировать усилия по реализации "формулы Штайнмайера".

Как раз эти обстоятельства и стали причиной процитированного выше заявления Владимира Зеленского , что от его страны никто ничего не может требовать.

Украина, конечно, вывела на качественно новый уровень старый анекдот про хозяина своего слова, который захотел — его дал, захотел — забрал обратно.

И по существу, и формально любые требования России сводятся к тому, чтобы Киев просто выполнил наконец обязательства, которые он давным-давно взял на себя и приверженность которым неоднократно подтверждал. Это, кстати, касается и лично нынешнего главы государства, поскольку Владимир Зеленский был участником последней встречи "нормандской четверки" на высшем уровне в Париже в декабре прошлого года, где вновь была заявлена безальтернативность Минских соглашений.

По сути, вот уже шестой год позиция Киева сводится к незамысловатому и очаровательному (в исполнении ребенка детсадовского возраста) жульничеству: да, мы это подписали и пообещали сделать, но на самом деле нам это не нравится, делать мы этого не хотим, так что считаем, что можем не исполнять свои обязательства. И вообще — давайте пересмотрим договоренности на более выгодные для нас, а значит, более справедливые и правильные.

Данная позиция интересна не столько сама по себе, сколько в том смысле, что Запад — поскольку именно он является "старшим партнером" для Украины и гарантом исполнения ею взятых обязательств — ничего не может с ней поделать.

Коллизию вокруг Минских соглашений, как, собственно, и весь конфликт в Донбассе, обычно принято интерпретировать в рамках концепции об антироссийском фронте мировой политики и геополитическом противостоянии России и Запада.

Изначально так оно, разумеется, и было на самом деле.

Однако чем дальше, тем больше происходящее укладывается в русло иной, ныне куда более актуальной тенденции — распада мировой политической системы и заката западной гегемонии.

За последние десятилетия планета наблюдала множество конфликтов, подобных донбасскому, и при всех различиях урегулировались они всегда по общей схеме — с участием заинтересованных держав, которые, с одной стороны, стремились к решению собственных задач, а с другой, выступали посредниками и одновременно гарантами исполнения достигнутых договоренностей.

Западу можно предъявить немало претензий в связи с тем, как он исполнял данную роль. Достаточно вспомнить разорванную на части и залитую кровью бывшую Югославию. Показательной стала и другая уже весьма давняя история — 2003 года — с сорванным в самый последний момент из-за вмешательства американцев планом полного приднестровского урегулирования (оставшимся в истории как "меморандум Козака"). Поддержание конфликта в замороженном виде для Вашингтона оказалось предпочтительнее возвращения региона в состав переформатированной в федерацию Молдавии . Воз, как известно, остается и ныне там.

Тем не менее нельзя не признать, что эта деструктивная деятельность была эффективной и полностью укладывалась в принцип продвижения собственных интересов и успешного противодействия геополитическим противникам.

Украина стала тем камнем, на котором работа отлаженного механизма дала сбой. И ладно еще, если бы срывы планов имели место из-за России или украинское государство неожиданно проявило стратегический подход к защите своих национальных интересов. Самое обидное, что все дело в неуклонно деградирующем, но крайне упрямом и действующем по сиюминутному разумению Киеве. Все планы США и Европы там вязнут в разнообразных местечковых, частно-олигархических интригах, а продавливание любого значимого для Запада проекта — от коммерциализации рынка земли до внедрения желательных кадров на нужные должности — натыкается на столь мощное сопротивление, что превращается в прямо-таки титаническую задачу. Недавний провал назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам стал очередным тому доказательством. Бывшему грузинскому президенту и одесскому губернатору — и его западным кураторам — пришлось довольствоваться куда менее значимой должностью.

Вместо послушной западной марионетки, судьбу которой предсказывали Украине в середине 2010-х, она превратилась в очень тяжелый — хотя все еще обладающий ценным содержимым — чемодан без ручки. Работать там можно, но трудно и высокорискованно, так что ничего удивительного, что Киев стал объектом приложения усилий (в первую очередь западных) финансовых и бизнес-кругов, чей интерес заключается в максимально быстром получении максимально высокой прибыли. Зато Западу как государственно-политической силе откровенно надоело возиться со столь сложным "младшим партнером", о чем все чаще говорится прямо — как это сделала, например, президент Эстонии в прошлом году.

Урегулирование же конфликта в Донбассе — и подразумеваемые в связи с этим конституционные реформы — представляет собой слишком высокую политику. Для авантюристического бизнеса, нацеленного на молниеносную финансовую отдачу, это просто малоинтересно. А западные державы как гаранты "пристойного поведения" Украины уже расписались в своей неспособности продавить Киев на исполнение Минских соглашений.