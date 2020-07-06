Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573918825.html
Украина успешно борется против гегемонии Запада. И помогает России
Владимир Зеленский заявил, что "никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна". РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:00
россия
минские соглашения
донбасс
владимир зеленский
дмитрий козак
украина
мнение - авторы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:263:3072:1991_1400x0_80_0_0_970b7c1e795d07ecb8afc4906b14444e.jpg
https://ria.ru/20200609/1572671052.html
https://ria.ru/20200615/1572952860.html
https://ria.ru/20200611/1572763857.html
https://ria.ru/20200702/1573709680.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200704/1573890553.html
https://ria.ru/20200705/1573916726.html
Самое независимое правительство в мире это правительство украины. От его мнения в мире абсолютно ничего не зависит.
164
Может им со своим упрямством ещё одно море выкопать пока?..
72
9
россия
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:263:3072:1991_1400x0_80_0_0_970b7c1e795d07ecb8afc4906b14444e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_10e46027605d18eec2fc71e39777812d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_153:0:2201:2048_1400x0_80_0_0_0a7bb54abaa09b6387efbc3bd8180e0d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, минские соглашения, донбасс, владимир зеленский, дмитрий козак, украина, мнение - авторы, в мире

Украина успешно борется против гегемонии Запада. И помогает России

08:00 06.07.2020
63882
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Владимир Зеленский заявил, что "никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна".
Слова украинского президента стали квинтэссенцией очередного раунда переговоров в "нормандском формате". Мероприятие прошло в Берлине в минувший уик-энд на уровне политических советников. Россию на нем представлял Дмитрий Козак.
В полном соответствии с достаточно длительной — уже более чем пятилетней — традицией, никаких реальных подвижек в ходе десятичасового разговора достигнуто не было. Единственным более-менее существенным результатом стало сближение позиций сторон по принятию комплекса дополнительных мер для прекращения огня в Донбассе. Да и тут, по словам российского представителя, потребуется продолжить работу в телефонном режиме, поскольку вопрос "не удалось согласовать в деталях".
По самой же сложной теме — политическому урегулированию конфликта в Донбассе — в очередной раз не произошло даже малейших позитивных сдвигов. Украинская делегация так и не прояснила, когда будет готов проект поправок по децентрализации в Конституцию страны.
Президент Украины Владимир Зеленский
9 июня, 11:11
Зеленский сравнил конфликт в Донбассе с лабиринтом
По итогам берлинских переговоров Дмитрий Козак прямо заявил, что Москва требует от Киева сделать это в ближайшее время. А еще до мероприятия немецкое издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило о ее требовании к украинским партнерам представить проект изменений в Конституцию до 6 июля, а также активизировать усилия по реализации "формулы Штайнмайера".
Как раз эти обстоятельства и стали причиной процитированного выше заявления Владимира Зеленского, что от его страны никто ничего не может требовать.
Украина, конечно, вывела на качественно новый уровень старый анекдот про хозяина своего слова, который захотел — его дал, захотел — забрал обратно.
И по существу, и формально любые требования России сводятся к тому, чтобы Киев просто выполнил наконец обязательства, которые он давным-давно взял на себя и приверженность которым неоднократно подтверждал. Это, кстати, касается и лично нынешнего главы государства, поскольку Владимир Зеленский был участником последней встречи "нормандской четверки" на высшем уровне в Париже в декабре прошлого года, где вновь была заявлена безальтернативность Минских соглашений.
Украинские военные в Донецкой области
15 июня, 15:33
На Украине назвали способ "противостоять" России
По сути, вот уже шестой год позиция Киева сводится к незамысловатому и очаровательному (в исполнении ребенка детсадовского возраста) жульничеству: да, мы это подписали и пообещали сделать, но на самом деле нам это не нравится, делать мы этого не хотим, так что считаем, что можем не исполнять свои обязательства. И вообще — давайте пересмотрим договоренности на более выгодные для нас, а значит, более справедливые и правильные.
Данная позиция интересна не столько сама по себе, сколько в том смысле, что Запад — поскольку именно он является "старшим партнером" для Украины и гарантом исполнения ею взятых обязательств — ничего не может с ней поделать.
Коллизию вокруг Минских соглашений, как, собственно, и весь конфликт в Донбассе, обычно принято интерпретировать в рамках концепции об антироссийском фронте мировой политики и геополитическом противостоянии России и Запада.
Изначально так оно, разумеется, и было на самом деле.
Украинские военнослужащие
11 июня, 08:00
"Убрать с улиц психопатов". Почему на Украине хотят узаконить наемников
Однако чем дальше, тем больше происходящее укладывается в русло иной, ныне куда более актуальной тенденции — распада мировой политической системы и заката западной гегемонии.
За последние десятилетия планета наблюдала множество конфликтов, подобных донбасскому, и при всех различиях урегулировались они всегда по общей схеме — с участием заинтересованных держав, которые, с одной стороны, стремились к решению собственных задач, а с другой, выступали посредниками и одновременно гарантами исполнения достигнутых договоренностей.
Западу можно предъявить немало претензий в связи с тем, как он исполнял данную роль. Достаточно вспомнить разорванную на части и залитую кровью бывшую Югославию. Показательной стала и другая уже весьма давняя история — 2003 года — с сорванным в самый последний момент из-за вмешательства американцев планом полного приднестровского урегулирования (оставшимся в истории как "меморандум Козака"). Поддержание конфликта в замороженном виде для Вашингтона оказалось предпочтительнее возвращения региона в состав переформатированной в федерацию Молдавии. Воз, как известно, остается и ныне там.
Президент Украины Владимир Зеленский
2 июля, 08:00
Политический вакуум. Куда уходит популярность Зеленского
Тем не менее нельзя не признать, что эта деструктивная деятельность была эффективной и полностью укладывалась в принцип продвижения собственных интересов и успешного противодействия геополитическим противникам.
Украина стала тем камнем, на котором работа отлаженного механизма дала сбой. И ладно еще, если бы срывы планов имели место из-за России или украинское государство неожиданно проявило стратегический подход к защите своих национальных интересов. Самое обидное, что все дело в неуклонно деградирующем, но крайне упрямом и действующем по сиюминутному разумению Киеве. Все планы США и Европы там вязнут в разнообразных местечковых, частно-олигархических интригах, а продавливание любого значимого для Запада проекта — от коммерциализации рынка земли до внедрения желательных кадров на нужные должности — натыкается на столь мощное сопротивление, что превращается в прямо-таки титаническую задачу. Недавний провал назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам стал очередным тому доказательством. Бывшему грузинскому президенту и одесскому губернатору — и его западным кураторам — пришлось довольствоваться куда менее значимой должностью.
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
4 июля, 14:46
"Воз и ныне там". Политолог перечислил мешающих реализации Минска-2
Вместо послушной западной марионетки, судьбу которой предсказывали Украине в середине 2010-х, она превратилась в очень тяжелый — хотя все еще обладающий ценным содержимым — чемодан без ручки. Работать там можно, но трудно и высокорискованно, так что ничего удивительного, что Киев стал объектом приложения усилий (в первую очередь западных) финансовых и бизнес-кругов, чей интерес заключается в максимально быстром получении максимально высокой прибыли. Зато Западу как государственно-политической силе откровенно надоело возиться со столь сложным "младшим партнером", о чем все чаще говорится прямо — как это сделала, например, президент Эстонии в прошлом году.
Урегулирование же конфликта в Донбассе — и подразумеваемые в связи с этим конституционные реформы — представляет собой слишком высокую политику. Для авантюристического бизнеса, нацеленного на молниеносную финансовую отдачу, это просто малоинтересно. А западные державы как гаранты "пристойного поведения" Украины уже расписались в своей неспособности продавить Киев на исполнение Минских соглашений.
Результат парадоксален: демонстративно прозападная Украина, на самом деле ни в грош не ставящая Запад по ключевому вопросу, активно содействует упадку его лидерства и разрушению системы, в которую сама так стремится. Ну и как следствие — содействует геополитическим планам и национальным интересам России.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
5 июля, 16:09
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
70210188828
Обсудить 9
РоссияМинские соглашенияДонбассВладимир ЗеленскийДмитрий КозакУкраинаМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Самое независимое правительство в мире это правительство украины. От его мнения в мире абсолютно ничего не зависит.
6 июля, 09:51
Василий Иванович Чапаев
127330004
Может им со своим упрямством ещё одно море выкопать пока?..
6 июля, 11:44
Андрей Дашков
33370002
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп объявил последнюю битву за Америку. Почему у него не получится
Дорога в окрестностях Судака
Под Крымом действует гигантская опреснительная установка
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Солдаты армии Бундесвера
Спецназ за фюрера. В чем обвиняют элитные войска Германии
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Посольство России возмутили новые британские санкции
Вид на город Севастополь
Главком украинских ВМС захотел вернуться в Севастополь
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Украинские гривны
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса
Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
Не остаться инвалидом: что нужно сделать, если укусил клещ
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
"В НАТО удивятся": чем вооружат новый российский истребитель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
00:21Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
00:19Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде
00:16Вице-премьер Украины назвал возможную дату саммита по Донбассу
00:12Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Лента новостейМолния