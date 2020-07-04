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Козак: в Берлине выработали механизм для реализации перемирия в Донбассе
Политсоветники стран "нормандской четверки" приблизились к соглашению по проекту конкретных мер о реализации перемирия в Донбассе, заявил замглавы администрации РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T00:36
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
"нормандская четверка"
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дмитрий козак
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, "нормандская четверка", донбасс, дмитрий козак, берлин (город), в мире

Козак: в Берлине выработали механизм для реализации перемирия в Донбассе

00:36 04.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Козак . Архивное фото
БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Политсоветники стран "нормандской четверки" приблизились к соглашению по проекту конкретных мер о реализации перемирия в Донбассе, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Состоялся довольно обстоятельный разговор. Очень важно, что достаточно времени пришлось потратить на то, чтобы прояснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер, минских соглашений, потому что в последнее время из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных главных должностных лиц о назначении минских соглашений, каким образом их толковать, содержат ли они какие-то обязательства Украины и так далее", - сказал он по итогам первого дня встречи политсоветников "нормандской четверки".
"Это довольно важная часть этого разговора для того, чтобы понимать, на какой основе стороны переговоров ведут диалог с целью урегулирования", - добавил Козак.
По его словам, "удалось, наконец, приблизится к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер прекращения перестрелки".
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"Три месяца обсуждения в трехсторонней контактной группе не давали никакого результата. Сегодня, как мне представляется, мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании ТКГ мог быть принят конкретный комплекс дополнительных мер, не декларации о приверженности режиму прекращения огня, который не работает, а конкретные механизмы, которые обеспечивают реализацию этой декларации", - добавил он.
По его словам, окончательный документ, "поскольку его не удалось согласовать в деталях, договорились досогласовать в телефонном режиме".
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на Украине"Нормандская четверка"ДонбассДмитрий КозакБерлин (город)В мире
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