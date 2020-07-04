Козак: в Берлине выработали механизм для реализации перемирия в Донбассе

"Состоялся довольно обстоятельный разговор. Очень важно, что достаточно времени пришлось потратить на то, чтобы прояснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер, минских соглашений, потому что в последнее время из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных главных должностных лиц о назначении минских соглашений, каким образом их толковать, содержат ли они какие-то обязательства Украины и так далее", - сказал он по итогам первого дня встречи политсоветников "нормандской четверки".