Зеленский назвал требования России к Украине неприемлемыми

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не может требовать от Киева принятия закона о статусе Донбасса.

Об этом шла речь во время его общения с прессой в ходе рабочей поездки в Одесскую область в субботу.

В пятницу издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что Москва требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской Конституции в минской контактной группе, а также активизировать усилия по воплощению в жизнь "формулы Штайнмайера" по Донбассу . Позже замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что украинская делегация на переговорах политсоветников стран "нормандской четверки" в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в Конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время.

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, правда ли, что Россия требует принять закон об особом статусе Донбасса до 6 июля. Трансляция велась в фейсбуке офиса президента.

Зеленский заявил также, что пока не готов комментировать переговоры советников лидеров "нормандской четверки". При этом глава государства добавил, что ему передали, что переговоры прошли хорошо.

В переговорах советников, которые прошли в Берлине, участвовали: с российской стороны — Дмитрий Козак, с немецкой — Ян Хеккер, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак.

Закон об особом статусе Донбасса принят Верховной радой в 2014-м, но так и не введен в действие. В конце прошлого года украинский парламент продлил его до конца 2020-го. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.