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Зеленский назвал требования России к Украине неприемлемыми
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не может требовать от Киева принятия закона о статусе Донбасса. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:55
россия
"нормандская четверка"
донбасс
владимир зеленский
дмитрий козак
украина
в мире
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https://ria.ru/20200703/1573822297.html
Хватит с ними церемонится. Не хотят ничего менять, не надо. ЛДНР в границах Луганской и Донецкой областей, включить в состав РФ. Иначе этот бардак там не прекратится.
355
В смысле "не могут требовать" это он сейчас гарантов Нормандского формата через орган кинул? И что же скажут гаранты? Может опять кредит дадут?
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россия
донбасс
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, "нормандская четверка", донбасс, владимир зеленский, дмитрий козак, украина, в мире

Зеленский назвал требования России к Украине неприемлемыми

13:57 04.07.2020 (обновлено: 16:55 04.07.2020)
47176
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не может требовать от Киева принятия закона о статусе Донбасса.
Об этом шла речь во время его общения с прессой в ходе рабочей поездки в Одесскую область в субботу.
В пятницу издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что Москва требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской Конституции в минской контактной группе, а также активизировать усилия по воплощению в жизнь "формулы Штайнмайера" по Донбассу. Позже замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что украинская делегация на переговорах политсоветников стран "нормандской четверки" в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в Конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время.
"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, правда ли, что Россия требует принять закон об особом статусе Донбасса до 6 июля. Трансляция велась в фейсбуке офиса президента.
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Зеленский заявил также, что пока не готов комментировать переговоры советников лидеров "нормандской четверки". При этом глава государства добавил, что ему передали, что переговоры прошли хорошо.
В переговорах советников, которые прошли в Берлине, участвовали: с российской стороны — Дмитрий Козак, с немецкой — Ян Хеккер, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак.
Закон об особом статусе Донбасса принят Верховной радой в 2014-м, но так и не введен в действие. В конце прошлого года украинский парламент продлил его до конца 2020-го. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
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Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с Россией и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ.
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Обсудить 84
Россия"Нормандская четверка"ДонбассВладимир ЗеленскийДмитрий КозакУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хватит с ними церемонится. Не хотят ничего менять, не надо. ЛДНР в границах Луганской и Донецкой областей, включить в состав РФ. Иначе этот бардак там не прекратится.
4 июля, 14:24
Арсений Новиков
322050226
В смысле "не могут требовать" это он сейчас гарантов Нормандского формата через орган кинул? И что же скажут гаранты? Может опять кредит дадут?
4 июля, 14:42
ЮЮЮ Юрий
226334119
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