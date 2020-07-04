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Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации
Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T00:52
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, der spiegel, дмитрий козак, москва, берлин (город), киев, в мире

Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации

00:45 04.07.2020 (обновлено: 00:52 04.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Дмитрий Козак . Архивное фото
БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
В пятницу издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что Москва требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской конституции в минской контактной группе, а также активизировать усилия по воплощению в жизнь "формулы Штайнмайера".
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"Не к 6 июля, а в ближайшее время. Таким образом, сегодня не удалось получить от Украины четкий, внятный ответ, когда будет подготовлен этот документ, поправки в конституцию в части децентрализации, потому что звучали такие предложения, вы об этом слышали, это вице-премьер, первый замруководителя украинской делегации в контактной группе, что Донбассу вообще никакой особый статус не нужен, они должны воспользоваться результатам той децентрализации, которая проводится на Украине", - сказал Козак журналистам по итогам переговоров.
Он добавил, что "эту децентрализацию еще никто не видел - ни украинские граждане, ни жители Донбасса". "И о чем идет речь, мы не понимаем, никто не понимает", - заявил Козак.
На вопрос о том, что будет делать Россия, если Украина и дальше будет затягивать процесс урегулирования, Козак заявил, что Москва будет "всячески стремится стимулировать для того, чтобы все необходимые решения политического мирного урегулирования были приняты".
"Это ключевая задача, без которой решение всех других вопросов - в гуманитарной сфере, в сфере безопасности - являются малоэффективными. Когда стороны принципиально договорились, как они будут жить вместе, по какой траектории будут двигаться к этой совместной жизни, тогда нет стимулов к перестрелке", - заявил он.
По его словам, "это вроде как еще некоторое время назад еще и Украина понимала, но потом мы остановились".
Отвечая на вопрос об отношении Германии и Франции к украинский делегации, Козак заявил, что "они стараются демонстрировать объективность". "Что очень правильно, что и мы пытаемся делать", - добавил он.
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