Глава Кубани Кондратьев подал документы для переизбрания на новый срок

КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что подал в крайизбирком документы для участия в выборах на пост главы региона.
Выборы губернатора Кубани назначены на 13 сентября, когда в стране запланирован единый день голосования. В начале июня "Единая Россия" объявила, что президиум генсовета партии предложил кандидатуру Кондратьева для выдвижения на выборы главы края, региональное отделение партии поддержало её на своей конференции.
"Сегодня подал заявление на регистрацию кандидата на должность губернатора", - написал глава Кубани в своём канале в Telegram.
По итогам приема документов, представленных Кондратьевым, ему было выдано письменное подтверждение получения документов о выдвижении, а также разрешение на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата, сообщила избирательная комиссия Краснодарского края.
Согласно данным комиссии, в настоящее время уведомления о выдвижении кандидатами на пост главы Краснодарского края подали ещё четыре человека: Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Денис Хмелевской от "Справедливой России" и Денис Деулин от Партии социальной защиты. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Кубани завершается 5 июля, в 18.00 мск, представление документов на регистрацию кандидатов пройдет до 18.00 мск 29 июля, отмечается на сайте избиркома.
В конце мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержит Кондратьева, если тот будет баллотироваться на следующий срок, отметив при этом, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за жителями края. Срок полномочий Кондратьева истекает в сентябре 2020 года. Он был назначен врио губернатора Краснодарского края в апреле 2015 года. В сентябре 2015 года Кондратьев победил на выборах главы региона, набрав 83,64% голосов.
В Единый день голосования-2020 в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ, а также довыборы в Госдуму.