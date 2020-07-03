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В ряде городов расследуют дела из-за фото нацистов на "Бессмертном полку"
Уголовные дела по фото нацистов на акции "Бессмертный полк" идут в Перми, Самаре, Казани, Ульяновске, Волгограде, Туле и других городах, заявил глава... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:06
бессмертный полк
александр бастрыкин
ульяновск
тула
пермь
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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бессмертный полк, александр бастрыкин, ульяновск, тула, пермь, происшествия

В ряде городов расследуют дела из-за фото нацистов на "Бессмертном полку"

12:39 03.07.2020 (обновлено: 14:06 03.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники шествия "Бессмертный полк"
Участники шествия Бессмертный полк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участники шествия "Бессмертный полк" . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уголовные дела по фото нацистов на акции "Бессмертный полк" идут в Перми, Самаре, Казани, Ульяновске, Волгограде, Туле и других городах, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"На данный момент расследуются уголовные дела в отношении жителей Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы и ряда других городов", - рассказал он.
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
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Следствие считает, что обвиняемые заходили в приложение "Бессмертный полк онлайн", созданное для размещения фото и сведений об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией. Затем они оформляли заявки на размещение фотографий нацистских преступников для широкой аудитории.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
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Бессмертный полкАлександр БастрыкинУльяновскТулаПермьПроисшествия
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