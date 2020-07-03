https://ria.ru/20200703/1573843075.html
В ряде городов расследуют дела из-за фото нацистов на "Бессмертном полку"
Уголовные дела по фото нацистов на акции "Бессмертный полк" идут в Перми, Самаре, Казани, Ульяновске, Волгограде, Туле и других городах, заявил глава... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:39
2020-07-03T14:06
бессмертный полк
александр бастрыкин
ульяновск
тула
пермь
происшествия
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https://ria.ru/20200516/1571557691.html
ульяновск
тула
пермь
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бессмертный полк, александр бастрыкин, ульяновск, тула, пермь, происшествия