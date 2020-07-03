В ряде городов расследуют дела из-за фото нацистов на "Бессмертном полку"

Следствие считает, что обвиняемые заходили в приложение "Бессмертный полк онлайн", созданное для размещения фото и сведений об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией. Затем они оформляли заявки на размещение фотографий нацистских преступников для широкой аудитории.