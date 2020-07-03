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Посольство организовало выезд на родину 47 россиян из Финляндии
Посольство России в Финляндии 2 июля организовало выезд на родину 47 российских граждан, сообщили в дипмиссии. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:02
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Посольство организовало выезд на родину 47 россиян из Финляндии

12:02 03.07.2020
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© Фото : Посольство Российской Федерации в ФинляндииЗдание посольства Российской Федерации в Финляндии
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ, 3 июл - РИА Новости. Посольство России в Финляндии 2 июля организовало выезд на родину 47 российских граждан, сообщили в дипмиссии.
"Второго июля с.г. в координации с руководством Санкт-Петербурга и Ленинградской области и при содействии транспортной компании "Скандинавия" посольство России в Финляндии организовало выезд на Родину 47 российских граждан, обратившихся с просьбой об оказании помощи в экстренном возвращении в Российскую Федерацию по гуманитарным обстоятельствам", - говорится в сообщении.
Границы Финляндии и России закрыты для туризма с середины марта из-за пандемии коронавируса.
На сегодняшний день при содействии дипмиссии на родину в общей сложности вернулось уже более 450 человек, уточнили дипломаты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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