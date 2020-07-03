https://ria.ru/20200703/1573838855.html
Посольство организовало выезд на родину 47 россиян из Финляндии
Посольство России в Финляндии 2 июля организовало выезд на родину 47 российских граждан, сообщили в дипмиссии. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:02
2020-07-03T12:02
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153307/14/1533071426_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_0888aa1d2d5275b7a7c789dddb52d6bc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, ленинградская область, финляндия, в мире