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Во фракциях Госдумы рассказали о путях реформировании политсистемы
В думских фракциях видят будущее политической системы России в трех- или двухпартийности, которая позволит найти баланс между "полюсами свободы и... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:24
дмитрий новиков
андрей исаев
лдпр
кпрф
справедливая россия
госдума рф
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дмитрий новиков, андрей исаев, лдпр, кпрф, справедливая россия, госдума рф, политика

Во фракциях Госдумы рассказали о путях реформировании политсистемы

10:24 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В думских фракциях видят будущее политической системы России в трех- или двухпартийности, которая позволит найти баланс между "полюсами свободы и справедливости", динамичном развитии России, благодаря которому политическая система сможет пользоваться доверием граждан, а также отмечают наступление "новой реальности" в связи с усилением роли парламента.
Ранее на заседании оргкомитета "Победа" президент России Владимир Путин заявил, что после крушения СССР прошло не так много времени времени, современная Россия еще находится в стадии становления, в том числе и ее политическая система. Президент также отметил, что Россия во многом еще очень уязвима, многое сделано пока "на живую нитку" и нужно время для укрепления стабильности страны, всех ее институтов.
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Путин доволен выстроенной в России политической системой
По мнению первого замруководителя фракции "Справедливой России" в ГД Михаила Емельянова, Россия должна идти к двухпартийной политической системе.
"Все современные стабильные государства, они так или иначе двухпартийны. Те государства, которые формально многопартийны, они приходят обычно к двум блокам, соперничающим на выборах. Это и Германия, и Франция, и Италия. Потому что современное общество колеблется между двумя полюсами - полюсами свободы и справедливости", - сказал Емельянов РИА Новости.
Депутат отметил, что при такой системе наиболее радикальные представители обоих флангов нейтрализуются и действуют умеренные силы. Это, по его мнению, также говорит в пользу того, что Россия должна прийти к двухпартийной политической системе, тем более, что предпосылки к ее созданию в РФ уже есть - все три оппозиционные парламентские партии, вносят примерно одни и те же законопроекты и "примерно одинаково голосуют".
Емельянов считает, что один из этих полюсов могла бы занять "Единая Россия", а на другом бы образовалась социалистическая либо социал-демократическая партия, ко взглядам которой близки "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ. Он отметил, что люди, не поддерживающие позицию власти, могли бы голосовать за оппозиционную партию, при этом общая система оставалась бы стабильной.
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При этом парламентарий подчеркнул важность появления "поля консенсуса", где партии были бы едины в своих взглядах, например, по вопросам внешней политики и принципов конституции, и "широкого поля конкуренции", где обсуждались бы такие вопросы, как, например, выбор шкалы налогообложения и системы здравоохранения.
ЛДПР также придерживается мнения, что наиболее успешно в России будет функционировать двух- или трехпартийная политическая система. Кроме того, лидер партии Владимир Жириновский отметил необходимость четкого разделения ветвей власти.
"Вот сейчас мы добавили полномочия законодательной власти. Уже хорошо. Уже этот шаг сделали. Но судебная власть у нас все еще подмята под исполнительной властью. Надо ее сделать совершенно независимой. То же самое - прокуратура. Прокуратура, вот трудно нам ощутить, что она приносит большую пользу", - сказал Жириновский РИА Новости.
Кроме того, он выразил мнение, что Россия должна быть нейтральной страной: "ни с левыми, ни с правыми, ни НАТО, ни какой-то там Варшавский пакт". "Пусть все страны развиваются самостоятельно, не надо на них давить", - считает Жириновский.
Лидер ЛДПР подчеркнул, что также необходимо решать вопрос территориального устройства в РФ, предложив вместо деления на регионы ввести деление на губернии или области с географическими названиями, например, "не Татария, а Казанская губерния, не Мордовия, а Саранская губерния".
Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев поддержал слова президента о становлении российской политической системы, отметив, что свидетельством этого процесса является в том числе общероссийское голосование по внесению поправок в конституцию.
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Путин рассказал о политической системе России в будущем
"Конституция 1993 года была принята, что называется, на заре, она отражала основные настроения общества того времени, когда главное внимание было уделено таким ценностям, как права и свобода людей… Но еще на тот момент, в 1993 году, когда принималась конституция, напомню, что партийная система в России вообще еще не была сформирована. Возникали и распадались различные избирательные блоки и объединения", - сказал Исаев РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что за эти годы Россия прошла "серьезный путь": общество захотело отразить в основном законе не только ценности свободы и прав человека, но и другие важные вещи - защиту национального суверенитета, семейные ценности, традиции и историю отечества.
"Перераспределены существенно полномочия в пользу парламента… Если сейчас парламент принимает законы и может представлять, выражать интересы избирателей, он теперь будет нести перед избирателями гораздо большую ответственность за деятельность исполнительной власти, в формировании которой он будет принимать непосредственное участие. В этой новой реальности надо начать жить. Возможно, это потребует некоторого переформатирования нашей политической системы в дальнейшем", - заключил Исаев.
Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков предложил учитывать при реформировании политической системы опыт, наработанный в советское время. Он отметил, что там есть много того, что "стоит позаимствовать", но при этом выразил сомнение, что можно совместить две политические системы - сегодняшнюю и советскую.
Депутат подчеркнул, что при реформировании политической системы нужно руководствоваться интересами развития, создания конкурентной среды "там, где она нужна".
"Самое главное - обеспечить динамичное развитие страны, только это гарантирует решение социальных проблем, только это гарантирует вопросы безопасности страны, и только в этом случае политическая система будет пользоваться доверием граждан", - сказал Новиков.
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Дмитрий НовиковАндрей ИсаевЛДПРКПРФСправедливая РоссияГосдума РФПолитика
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