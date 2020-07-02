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Лидеры ряда стран СНГ обсудили с Путиным взаимодействие в борьбе с COVID
Лидеры ряда стран СНГ в беседах с президентом России Владимиром Путиным обсудили сотрудничество в различных областях, включая взаимодействие в борьбе с... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:52
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шавкат мирзиеев, снг, эмомали рахмон, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, узбекистан, таджикистан, азербайджан, в мире

Лидеры ряда стран СНГ обсудили с Путиным взаимодействие в борьбе с COVID

12:52 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лидеры ряда стран СНГ в беседах с президентом России Владимиром Путиным обсудили сотрудничество в различных областях, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что по инициативе партнеров состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
"В ходе бесед затрагивались также актуальные вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаШавкат МирзиеевСНГЭмомали РахмонИльхам АлиевДмитрий ПесковВладимир ПутинУзбекистанТаджикистанАзербайджанВ мире
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