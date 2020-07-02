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Юбилейный концерт пианиста Дениса Мацуева состоится в парке "Зарядье"
Впервые в истории парка "Зарядье" 2 июля пройдет музыкальный open air, увидеть который смогут миллионы зрителей со всего мира – праздничный концерт Дениса... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:59
2020-07-02T10:59
культура
музыка
новости культуры
парк "зарядье"
денис мацуев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, парк "зарядье", денис мацуев
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Впервые в истории парка "Зарядье" 2 июля пройдет музыкальный open air, увидеть который смогут миллионы зрителей со всего мира – праздничный концерт Дениса Мацуева, отмечающего в этом году свое 45-летие, начнется в 19.00 и будет транслироваться в прямом эфире онлайн-кинотеатра ivi, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
В юбилейном концерте известного пианиста также примут
участие звезды классического сцены и известные джазовые музыканты, которые специально соберутся вместе, чтобы поздравить с днем рождения своего коллегу и друга.
В этот вечер прозвучат не только классические произведения, прославившие музыканта в мире, но и головокружительные джазовые стандарты.
Классика и джаз – две страсти, которые определяют пианистическое кредо музыканта. Свободная импровизация, синтез различных направлений в музыке, слияние симфонических аранжировок с современной джазовой ритмикой, разговор с друзьями и публикой о собственных чувствах через музыку – все это делает концерты Мацуева незабываемыми событиями для каждого слушателя.
"Этот концерт – особенный для меня. Праздничный open air из живописного "Зарядья" с прямой трансляцией по всему миру – это важный этап возвращения после вынужденной паузы. Это будет концерт-импровизация, в котором примут участие мои друзья и соратники", - сказал Мацуев.