https://ria.ru/20200629/1573643408.html
Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"
Пианист Денис Мацуев сообщил, что дирижер Юрий Башмет, оперные звезды Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков примут участие в его юбилейном концерте, который... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:39
2020-06-29T18:39
культура
коронавирус в россии
музыка
новости культуры
парк "зарядье"
ильдар абдразаков
хибла герзмава
денис мацуев
юрий башмет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570476563_0:173:959:712_1400x0_80_0_0_a10b5e95e3daf0e8d8b616fe7e963335.jpg
https://ria.ru/20200629/1573634867.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570476563_0:173:959:712_1400x0_80_0_0_a10b5e95e3daf0e8d8b616fe7e963335.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570476563_0:0:959:719_1400x0_80_0_0_7efab380e1628f5fb1c1dccd7753f316.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570476563_154:0:873:719_1400x0_80_0_0_e59d963acbffb2d3dafa75215fcec0d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, музыка, новости культуры, парк "зарядье", ильдар абдразаков, хибла герзмава, денис мацуев, юрий башмет
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пианист Денис Мацуев сообщил, что дирижер Юрий Башмет, оперные звезды Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков примут участие в его юбилейном концерте, который пройдет 2 июля без зрителей в парке "Зарядье".
"Это будет первая съемка в парке "Зарядье" за всю историю этого парка. Я хочу сказать огромную благодарность всем, кто примет участие в этом концерте, - это мои друзья, соратники, главное - уникальные люди. Кроме того, на концерте будет много всего: и джаз, и классика, и импровизация - словом, необычный репертуар. Не буду раскрывать все секреты программы, но также выступят Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Андрей Иванов", - рассказал он на пресс-конференции.
Мацуев также добавил, что фестиваль Crescedo состоится в августе в формате open air, но уже со зрителям, по его словам, возможно, получится разместить порядка тысячи гостей.