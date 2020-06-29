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https://ria.ru/20200629/1573643408.html
Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"
Пианист Денис Мацуев сообщил, что дирижер Юрий Башмет, оперные звезды Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков примут участие в его юбилейном концерте, который... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:39
культура
коронавирус в россии
музыка
новости культуры
парк "зарядье"
ильдар абдразаков
хибла герзмава
денис мацуев
юрий башмет
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, музыка, новости культуры, парк "зарядье", ильдар абдразаков, хибла герзмава, денис мацуев, юрий башмет

Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"

18:39 29.06.2020
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© Фото : из личного архива Дениса МацуеваДенис Мацуев
Денис Мацуев
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пианист Денис Мацуев сообщил, что дирижер Юрий Башмет, оперные звезды Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков примут участие в его юбилейном концерте, который пройдет 2 июля без зрителей в парке "Зарядье".
"Это будет первая съемка в парке "Зарядье" за всю историю этого парка. Я хочу сказать огромную благодарность всем, кто примет участие в этом концерте, - это мои друзья, соратники, главное - уникальные люди. Кроме того, на концерте будет много всего: и джаз, и классика, и импровизация - словом, необычный репертуар. Не буду раскрывать все секреты программы, но также выступят Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Андрей Иванов", - рассказал он на пресс-конференции.
Мацуев также добавил, что фестиваль Crescedo состоится в августе в формате open air, но уже со зрителям, по его словам, возможно, получится разместить порядка тысячи гостей.
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400000
КультураКоронавирус в РоссииМузыкаНовости культурыПарк "Зарядье"Ильдар АбдразаковХибла ГерзмаваДенис МацуевЮрий Башмет
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