Двенадцать человек заподозрили во взятках при ремонте объектов Минобороны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения четырем фигурантам дела о взятках при строительстве и реконструкции объектов Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения четырем фигурантам дела о взятках при строительстве и реконструкции объектов Минобороны Петербурге и Ленинградской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В частности, Дениса Моджиевского и Игоря Касминина арестовали до 25 августа, а Николая Развозина и Елену Прудскую поместили под домашний арест. Все подозреваемые занимают руководящие должности в структуре 103-го отдела Госстройнадзора.

Следствие подозревает 12 человек в создании преступного сообщества по получению взяток от представителей различных коммерческих организаций — застройщиков Минобороны. Предполагается, что исполнители госконтрактов по капитальному строительству, ремонту и реконструкции объектов военной инфраструктуры Западного военного округа суммарно выплатили им около девяти миллионов рублей.

За это фигуранты дела выдавали заключения о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов, Прудская и Развозин признали вину.