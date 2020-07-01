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Двенадцать человек заподозрили во взятках при ремонте объектов Минобороны
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения четырем фигурантам дела о взятках при строительстве и реконструкции объектов Минобороны в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-02T00:08
министерство обороны рф (минобороны рф)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Двенадцать человек заподозрили во взятках при ремонте объектов Минобороны

23:14 01.07.2020 (обновлено: 00:08 02.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения четырем фигурантам дела о взятках при строительстве и реконструкции объектов Минобороны в Петербурге и Ленинградской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
В частности, Дениса Моджиевского и Игоря Касминина арестовали до 25 августа, а Николая Развозина и Елену Прудскую поместили под домашний арест. Все подозреваемые занимают руководящие должности в структуре 103-го отдела Госстройнадзора.
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Следствие подозревает 12 человек в создании преступного сообщества по получению взяток от представителей различных коммерческих организаций — застройщиков Минобороны. Предполагается, что исполнители госконтрактов по капитальному строительству, ремонту и реконструкции объектов военной инфраструктуры Западного военного округа суммарно выплатили им около девяти миллионов рублей.
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За это фигуранты дела выдавали заключения о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов, Прудская и Развозин признали вину.
Как следует из данных официального сайта Минобороны, Госстройнадзор занимается архитектурно-строительным надзором при строительстве военных объектов. Зона ответственности 103-го отдела — Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Вологодская области и Республика Карелия.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля 2019, 08:00
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ленинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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