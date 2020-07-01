https://ria.ru/20200701/1573760597.html
Двенадцать человек заподозрили во взятках при ремонте объектов Минобороны
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения четырем фигурантам дела о взятках при строительстве и реконструкции объектов Минобороны в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:14
2020-07-02T00:08
министерство обороны рф (минобороны рф)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ed4705cb667d59013f427d3268db5eea.jpg
https://ria.ru/20200630/1573690445.html
https://ria.ru/20200219/1564962927.html
https://ria.ru/20190203/1550277937.html
5
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ed4705cb667d59013f427d3268db5eea.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_8968f5b98f5af632e810ca09a47b80b1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_828:0:2876:2048_1400x0_80_0_0_feffca56205db70a465a52d06e69fac6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости.
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения четырем фигурантам дела о взятках при строительстве и реконструкции объектов Минобороны
в Петербурге
и Ленинградской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
В частности, Дениса Моджиевского и Игоря Касминина арестовали до 25 августа, а Николая Развозина и Елену Прудскую поместили под домашний арест. Все подозреваемые занимают руководящие должности в структуре 103-го отдела Госстройнадзора.
Следствие подозревает 12 человек в создании преступного сообщества по получению взяток от представителей различных коммерческих организаций — застройщиков Минобороны. Предполагается, что исполнители госконтрактов по капитальному строительству, ремонту и реконструкции объектов военной инфраструктуры Западного военного округа суммарно выплатили им около девяти миллионов рублей.
За это фигуранты дела выдавали заключения о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов, Прудская и Развозин признали вину.
Как следует из данных официального сайта Минобороны, Госстройнадзор занимается архитектурно-строительным надзором при строительстве военных объектов. Зона ответственности 103-го отдела — Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Вологодская области и Республика Карелия.