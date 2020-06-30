"Оппозиционная платформа" сообщила о нападении на приемную партии в Киеве

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Неизвестные напали на приемную партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Киеве и разбили окна, заявил во вторник член политсовета партии Михаил Наконечный.
"Четверо мужчин пришли сюда с палками, битами, камнями и начали бить окна. Я думаю, в первую очередь они не сориентировались, потому что местные жители подняли крик и начали вызывать полицию. Потому они испугались и после того, как побили окна, быстро убежали и после себя оставили только те снаряды, которыми они разбивали окна", - сказал Наконечный в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, нападение на приемную связано с политической деятельностью. "Вы видите, что по всей стране прокатилась волна политического экстремизма. Можно сказать, что фактически это запугивание, это преследование за нашу политическую позицию", - отметил он.
Наконечный добавил, что нападение произошло ночью и он обратился в правоохранительные органы с заявлением об инциденте.
Харьковское издание "057.ua" 26 июня сообщило, что члены партий "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Правый сектор"* и представители праворадикальной организации "Фрайкора" провели митинг возле офиса "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Харькове. Они обклеили здание наклейками с надписью: "Украина или смерть" и сожгли флаг России. В понедельник было совершено нападение на приемную политсилы в Краматорске.
*Запрещенная в России экстремистская организация