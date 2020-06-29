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В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
Неизвестные ночью напали на региональную общественную приемную украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в городе Краматорск, заявила в понедельник РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:25
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
правый сектор
александр фомин
харьков
краматорск
киев
в мире
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РИА Новости
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353
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, правый сектор, александр фомин, харьков, краматорск, киев, в мире

В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"

15:25 29.06.2020
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© Фото : ArtemkaГород Краматорск
Город Краматорск
© Фото : Artemka
Город Краматорск. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Неизвестные ночью напали на региональную общественную приемную украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в городе Краматорск, заявила в понедельник руководитель приемной Светлана Фомина.
"Трусливо, под покровом ночи, попытались ворваться в приемную, но не получилось. В итоге разбили стеклянные двери, облили краской весь фасад и прилегающую территорию, написали свои лозунги и ретировались с места преступления", – цитирует заявление Фоминой пресс-служба на сайте партии.
По ее словам, нападение на приемную, которая была открыта 24 июня в Краматорске, произошло около 2 часов ночи (совпадает с мск). По ее мнению, такие действия вызваны растущим рейтингом политсилы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эта провокация не повлияют на работу приемной, заверила Фомина.
"Мы требуем оперативного расследования нападения на общественную приемную партии и привлечения виновных к ответственности. Надеемся, что все виновные в этом преступлении не уйдут от ответственности", - добавила руководитель приемной.
Двадцать шестого июня местное харьковское издание "057.ua" сообщило, что члены партий "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Правый сектор"* и представители праворадикальной организации "Фрайкора" провели митинг возле офиса "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Харькове. Они обклеили здание наклейками с надписью: "Украина или смерть" и сожгли флаг России.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеПравый секторАлександр ФоминХарьковКраматорскКиевВ мире
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