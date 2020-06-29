В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"

"Трусливо, под покровом ночи, попытались ворваться в приемную, но не получилось. В итоге разбили стеклянные двери, облили краской весь фасад и прилегающую территорию, написали свои лозунги и ретировались с места преступления", – цитирует заявление Фоминой пресс-служба на сайте партии.