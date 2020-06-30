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Минкомсвязь рассказала о планируемых на вторник рейсах по вывозу россиян
Вывозные рейсы в Россию из Таджикистана, Индии, Индонезии, Армении, Китая и Израиля планируются во вторник, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:37
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)

Минкомсвязь рассказала о планируемых на вторник рейсах по вывозу россиян

08:52 30.06.2020 (обновлено: 10:37 30.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вывозные рейсы в Россию из Таджикистана, Индии, Индонезии, Армении, Китая и Израиля планируются во вторник, сообщила Минкомсвязь.
Как ожидается, россиян вывезут из Душанбе в Новосибирск, из Тель-Авива в Москву, из Гоа в Москву, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, из Денпасара в Москву, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, из Еревана в Минеральные Воды, из Чэнду в Санкт-Петербург.
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Как сообщил российский Минтранс в Twitter, рейсы из Денпасара и Гоа уже вылетели.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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