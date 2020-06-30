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Вывозной рейс вылетел из Тель-Авива в Москву
Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Тель-Авива в Москву примерно с 250 россиянами на борту, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Вывозной рейс вылетел из Тель-Авива в Москву

08:44 30.06.2020 (обновлено: 10:38 30.06.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Тель-Авива в Москву примерно с 250 россиянами на борту, передаёт корреспондент РИА Новости.
Самолёт вылетел из израильского аэропорта имени Бен-Гуриона около 08:35 утра. Регистрация на рейс была доступна жителям всех регионов России. В российской дипмиссии отметили, что "граждане, которые не проживают в Москве и Московской области, дают обязательство проходить обсервацию на территории Москвы или Московской области".
"Сегодня состоится очередной рейс - большой, четвёртый. Рейс проходит без проблем, все гуманитарные вопросы решены ", - рассказал РИА Новости представитель дипмиссии.
По его словам, этим рейсом улетают также "двое учителей, закончившие командировку в школе при посольстве РФ в Израиле".
При прохождении регистрации на рейс сотрудники аэропорта следили за тем, чтобы все надели маски. Кроме того, вход в аэропорт был разрешён исключительно тем, у кого имелись билеты на рейс, сопровождающих внутрь не пускали.
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Первый вывозной рейс улетел из Тель-Авива в Санкт-Петербург, а затем в Москву 28 апреля, второй рейс по направлению Тель-Авив - Ростов-на-Дону - Екатеринбург состоялся 7 мая; третий рейс до Москвы состоялся 9 июня.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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