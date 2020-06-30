Вывозной рейс вылетел из Тель-Авива в Москву

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Тель-Авива в Москву примерно с 250 россиянами на борту, передаёт корреспондент РИА Новости.

Самолёт вылетел из израильского аэропорта имени Бен-Гуриона около 08:35 утра. Регистрация на рейс была доступна жителям всех регионов России. В российской дипмиссии отметили, что "граждане, которые не проживают в Москве Московской области , дают обязательство проходить обсервацию на территории Москвы или Московской области".

"Сегодня состоится очередной рейс - большой, четвёртый. Рейс проходит без проблем, все гуманитарные вопросы решены ", - рассказал РИА Новости представитель дипмиссии.

По его словам, этим рейсом улетают также "двое учителей, закончившие командировку в школе при посольстве РФ в Израиле".

При прохождении регистрации на рейс сотрудники аэропорта следили за тем, чтобы все надели маски. Кроме того, вход в аэропорт был разрешён исключительно тем, у кого имелись билеты на рейс, сопровождающих внутрь не пускали.

Первый вывозной рейс улетел из Тель-Авива Санкт-Петербург , а затем в Москву 28 апреля, второй рейс по направлению Тель-Авив - Ростов-на-Дону Екатеринбург состоялся 7 мая; третий рейс до Москвы состоялся 9 июня.