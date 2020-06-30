Историк рассказал о значении Ржевской битвы

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ржевский мемориал советскому солдату отдает дань памяти тем, кто ценою своих жизней остановил врага и в результате грандиозного по масштабам сражения совершил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
Во вторник состоится церемония открытия Ржевского мемориала советскому солдату, который станет филиалом Музея Победы. Участие в мероприятии примет президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Мемориал был готов в апреле нынешнего года, но его торжественное открытие, планировавшееся на 75-летие Победы 9 мая, было отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Мемориал будет первым масштабным памятником советским воинам в современной России. Это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн визуально парит над землей. Памятник создавался РВИО при поддержке Союзного государства России и Белоруссии, министерства культуры РФ и правительства Тверской области без использования средств федерального бюджета, две трети средств — это пожертвования граждан и организаций.
"Ржевская битва несправедливо ассоциируется только как одно из самых кровавых сражений Великой Отечественной войны. Практически не принимается во внимание, что это грандиозное по масштабам и по количеству участвующих войск сражение сыграло ключевую роль в войне, позволило произвести коренной перелом на советско-германском фронте. Мемориальный комплекс советскому солдату под Ржевом покажет, что солдаты в Ржевской битве погибли не зря, они внесли ключевой вклад в победу в Великой Отечественной войне", - заявил Никифоров.
Историк считает, что Ржевскую битву необходимо ставить в один ряд со Сталинградской и Курской битвами.
"Ржевская битва, несмотря на название, не была сражением за сам город, главной ее задачей было уничтожить основные силы немецкой группировки на ржевско-вяземском плацдарме в 150 км от Москвы. События разворачивались не только в районе Ржева, но и в Московской, Тульской, Калининской, Смоленской областях", - рассказал Никифоров.
Он отметил, что Ржевская битва продолжалась с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года и складывалась из нескольких операций, Западный и Калининский фронты вели ожесточенные бои против группы армий "Центр". По его словам, официального термина Ржевская битва не существует, это были разные операции, кроме того, некоторые историки и вовсе считают бои за Ржев продолжением битвы за Москву.
"Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года. Освобождали город с января 1942 по март 1943 года. За это время немцы создали глубоко эшелонированную полосу обороны. Каждый населенный пункт был превращен в самостоятельный узел обороны с дотами и железными колпаками, траншеями и ходами сообщения", - рассказал историк.
Начальник научного отдела РВИО пояснил, что из-за этого отбросить немецкую армию не удавалось больше года, но в тоже время действия вермахта были скованны, и немцы не смогли перебросить резервы под Сталинград, также это помешало завершить блокаду Ленинграда. В то же время ослабить здесь советские войска тоже было нельзя, поскольку оставалась угроза, что немцы могут предпринять наступление на Москву, до которой оставалось всего 250 километров.
"Это была война на истощение, поэтому немцы часто сравнивают Ржевскую битву с битвой при Вердене, который у них стал символом бойни, где были истощены силы немецкой армии", - рассказал историк.
По его мнению, жесткие позиционные бои вели к катастрофическим потерям с обеих сторон. "Цифры общих потерь операций Красной армии в Ржевской битве окончательно не установлены, но это не связано с тем, что их невозможно посчитать. Главная сложность в том, что четко не определены границы и временные рамки, которые необходимо отнести к Ржевскому сражению. Часто суммируют общие потери всех четырех операций, а также часть потерь битвы за Москву - получаются цифры, которые превосходят потери в самых упорных и крупных сражениях Великой Отечественной войны. Наиболее близкие к реальности цифры потерь ранеными, пропавших без вести и погибшими составляют более миллиона человек. Безвозвратные потери - порядка 400 тысяч", - отметил Никифоров.