Историк рассказал о значении Ржевской битвы

"Ржевская битва, несмотря на название, не была сражением за сам город, главной ее задачей было уничтожить основные силы немецкой группировки на ржевско-вяземском плацдарме в 150 км от Москвы. События разворачивались не только в районе Ржева, но и в Московской, Тульской, Калининской, Смоленской областях", - рассказал Никифоров.

"Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года. Освобождали город с января 1942 по март 1943 года. За это время немцы создали глубоко эшелонированную полосу обороны. Каждый населенный пункт был превращен в самостоятельный узел обороны с дотами и железными колпаками, траншеями и ходами сообщения", - рассказал историк.

"Это была война на истощение, поэтому немцы часто сравнивают Ржевскую битву с битвой при Вердене, который у них стал символом бойни, где были истощены силы немецкой армии", - рассказал историк.

По его мнению, жесткие позиционные бои вели к катастрофическим потерям с обеих сторон. "Цифры общих потерь операций Красной армии в Ржевской битве окончательно не установлены, но это не связано с тем, что их невозможно посчитать. Главная сложность в том, что четко не определены границы и временные рамки, которые необходимо отнести к Ржевскому сражению. Часто суммируют общие потери всех четырех операций, а также часть потерь битвы за Москву - получаются цифры, которые превосходят потери в самых упорных и крупных сражениях Великой Отечественной войны. Наиболее близкие к реальности цифры потерь ранеными, пропавших без вести и погибшими составляют более миллиона человек. Безвозвратные потери - порядка 400 тысяч", - отметил Никифоров.