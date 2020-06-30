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Историк рассказал о значении Ржевской битвы
Ржевский мемориал советскому солдату отдает дань памяти тем, кто ценою своих жизней остановил врага и в результате грандиозного по масштабам сражения совершил... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T03:27
юрий никифоров
красная армия (ркка)
российское военно-историческое общество (рвио)
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
александр лукашенко
владимир путин
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юрий никифоров, красная армия (ркка), российское военно-историческое общество (рвио), ленинград, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), александр лукашенко, владимир путин, сталинград, москва, белоруссия, ржев, ссср, общество

Историк рассказал о значении Ржевской битвы

03:27 30.06.2020
1058
© РИА Новости / Нина Паршина / Перейти в фотобанкРжевский мемориал советскому солдату в Тверской области накануне открытия
Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области накануне открытия
© РИА Новости / Нина Паршина
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Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области накануне открытия
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ржевский мемориал советскому солдату отдает дань памяти тем, кто ценою своих жизней остановил врага и в результате грандиозного по масштабам сражения совершил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
Во вторник состоится церемония открытия Ржевского мемориала советскому солдату, который станет филиалом Музея Победы. Участие в мероприятии примет президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Мемориал был готов в апреле нынешнего года, но его торжественное открытие, планировавшееся на 75-летие Победы 9 мая, было отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Мемориал будет первым масштабным памятником советским воинам в современной России. Это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн визуально парит над землей. Памятник создавался РВИО при поддержке Союзного государства России и Белоруссии, министерства культуры РФ и правительства Тверской области без использования средств федерального бюджета, две трети средств — это пожертвования граждан и организаций.
"Ржевская битва несправедливо ассоциируется только как одно из самых кровавых сражений Великой Отечественной войны. Практически не принимается во внимание, что это грандиозное по масштабам и по количеству участвующих войск сражение сыграло ключевую роль в войне, позволило произвести коренной перелом на советско-германском фронте. Мемориальный комплекс советскому солдату под Ржевом покажет, что солдаты в Ржевской битве погибли не зря, они внесли ключевой вклад в победу в Великой Отечественной войне", - заявил Никифоров.
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Историк считает, что Ржевскую битву необходимо ставить в один ряд со Сталинградской и Курской битвами.
"Ржевская битва, несмотря на название, не была сражением за сам город, главной ее задачей было уничтожить основные силы немецкой группировки на ржевско-вяземском плацдарме в 150 км от Москвы. События разворачивались не только в районе Ржева, но и в Московской, Тульской, Калининской, Смоленской областях", - рассказал Никифоров.
Он отметил, что Ржевская битва продолжалась с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года и складывалась из нескольких операций, Западный и Калининский фронты вели ожесточенные бои против группы армий "Центр". По его словам, официального термина Ржевская битва не существует, это были разные операции, кроме того, некоторые историки и вовсе считают бои за Ржев продолжением битвы за Москву.
"Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года. Освобождали город с января 1942 по март 1943 года. За это время немцы создали глубоко эшелонированную полосу обороны. Каждый населенный пункт был превращен в самостоятельный узел обороны с дотами и железными колпаками, траншеями и ходами сообщения", - рассказал историк.
Начальник научного отдела РВИО пояснил, что из-за этого отбросить немецкую армию не удавалось больше года, но в тоже время действия вермахта были скованны, и немцы не смогли перебросить резервы под Сталинград, также это помешало завершить блокаду Ленинграда. В то же время ослабить здесь советские войска тоже было нельзя, поскольку оставалась угроза, что немцы могут предпринять наступление на Москву, до которой оставалось всего 250 километров.
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"Это была война на истощение, поэтому немцы часто сравнивают Ржевскую битву с битвой при Вердене, который у них стал символом бойни, где были истощены силы немецкой армии", - рассказал историк.
По его мнению, жесткие позиционные бои вели к катастрофическим потерям с обеих сторон. "Цифры общих потерь операций Красной армии в Ржевской битве окончательно не установлены, но это не связано с тем, что их невозможно посчитать. Главная сложность в том, что четко не определены границы и временные рамки, которые необходимо отнести к Ржевскому сражению. Часто суммируют общие потери всех четырех операций, а также часть потерь битвы за Москву - получаются цифры, которые превосходят потери в самых упорных и крупных сражениях Великой Отечественной войны. Наиболее близкие к реальности цифры потерь ранеными, пропавших без вести и погибшими составляют более миллиона человек. Безвозвратные потери - порядка 400 тысяч", - отметил Никифоров.
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Юрий НикифоровКрасная армия (РККА)Российское военно-историческое общество (РВИО)ЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСталинградМоскваБелоруссияРжевСССРОбщество
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