Избирком рассказал о ходе голосования по поправкам в Петербурге

Мужчина на избирательном участке в Санкт-Петербурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

Мужчина на избирательном участке в Санкт-Петербурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Петербурге проходит организованно и спокойно, все обращения о возможных нарушениях будут проверены, сообщил заместитель начальника управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со средствами массовой информации аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский.

"Голосование проходит спокойно, организованно. Постоянно проверяются участки – достаточно ли средств индивидуальной защиты, всего ли хватает, насколько работоспособны избирательные комиссии. Все в норме", - сказал он на брифинге, который транслировал онлайн медиацентр Союза журналистов России в Петербурге.

Как отметил Марголин, в понедельник на избирательных участках работали около 12 тысяч наблюдателей. По его словам, с увеличением их числа возросло и количество обращений по поводу процедуры голосования.

"Вчера у нас было 14 обращений, сегодня – 52… Двадцать три из них не содержат какой-либо информации о нарушениях… 29 будут проверятся, кое-какие уже проверены… В любом случаи все ситуации, которые в них описаны, будут проверены и исправлены", - сказал он.